La inteligencia artificial que quiere hacer música con artistas

Un nuevo modelo promete cambiar la relación entre inteligencia artificial y música con contenidos licenciados y futuros acuerdos voluntarios

Las herramientas de Suno V6 permiten trabajar la inteligencia artificial con texto, audio, imágenes y video

Una nueva inteligencia artificial quiere cambiar su relación con los músicos: en lugar de entrenarse con material cuestionado, su nueva generación usa contenidos licenciados y abre futuros acuerdos voluntarios. Suno lanzó v6 junto con grandes socios del sector, mezclando música, inteligencia artificial, artistas, derechos y tecnología.

La nueva generación de Suno incorpora opciones de edición dentro de las canciones. El debate sobre inteligencia artificial y derechos de autor entra en una nueva etapa. https://musicmaker.im/ Un cambio después de las demandas Suno presentó v6, una nueva generación de modelos para crear música mediante inteligencia artificial. La principal diferencia es el origen de parte de los datos: la empresa asegura que desarrolló esta generación junto con socios de la industria musical y utilizando contenidos licenciados.

El lanzamiento llega después de una fuerte disputa por derechos de autor. Suno había enfrentado demandas y cuestionamientos de compañías discográficas por el entrenamiento de sus sistemas anteriores. La nueva versión intenta marcar un cambio hacia acuerdos formales con el sector.

Música desde texto, imágenes y sonidos La nueva generación permite trabajar con instrucciones escritas, pero también utilizar referencias de audio, imágenes y videos. Entre sus herramientas figuran cambios específicos dentro de una canción, aislamiento de elementos y creación de nuevas combinaciones a partir de materiales disponibles.

El nuevo modelo fue desarrollado con participación de socios de la industria musical. Link a la aplicación: https://about.suno.com/blog/introducing-v6 La compañía lanzó tres variantes: v6, v6-wild y v6-mini. Esta última es la opción más rápida y está disponible para todos los usuarios, mientras que las otras apuntan a mayor control o experimentación creativa.