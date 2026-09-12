La inteligencia artificial que quiere hacer música con artistas
Un nuevo modelo promete cambiar la relación entre inteligencia artificial y música con contenidos licenciados y futuros acuerdos voluntarios
Una nueva inteligencia artificial quiere cambiar su relación con los músicos: en lugar de entrenarse con material cuestionado, su nueva generación usa contenidos licenciados y abre futuros acuerdos voluntarios. Suno lanzó v6 junto con grandes socios del sector, mezclando música, inteligencia artificial, artistas, derechos y tecnología.
Un cambio después de las demandas
Suno presentó v6, una nueva generación de modelos para crear música mediante inteligencia artificial. La principal diferencia es el origen de parte de los datos: la empresa asegura que desarrolló esta generación junto con socios de la industria musical y utilizando contenidos licenciados.
El lanzamiento llega después de una fuerte disputa por derechos de autor. Suno había enfrentado demandas y cuestionamientos de compañías discográficas por el entrenamiento de sus sistemas anteriores. La nueva versión intenta marcar un cambio hacia acuerdos formales con el sector.
Música desde texto, imágenes y sonidos
La nueva generación permite trabajar con instrucciones escritas, pero también utilizar referencias de audio, imágenes y videos. Entre sus herramientas figuran cambios específicos dentro de una canción, aislamiento de elementos y creación de nuevas combinaciones a partir de materiales disponibles.
La compañía lanzó tres variantes: v6, v6-wild y v6-mini. Esta última es la opción más rápida y está disponible para todos los usuarios, mientras que las otras apuntan a mayor control o experimentación creativa.
El próximo paso: que el artista elija
El proyecto más importante todavía está en desarrollo. Suno anunció futuros productos basados en sistemas de participación voluntaria, en los que los artistas puedan decidir si se suman y recibir una compensación cuando su música sea utilizada dentro de estas nuevas experiencias.
FUENTE: https://about.suno.com/blog/introducing-v6