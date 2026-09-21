No es Mendoza ni San Juan: la provincia que registró más de 100 sismos en lo que va de septiembre

Los movimientos se sucedieron durante las últimas semanas y el organismo nacional sigue de cerca la actividad.

La provincia que está bajo vigilancia y ya superó los 100 sismos en lo que va del mes.

Salta atraviesa una seguidilla de movimientos sísmicos que mantiene bajo monitoreo la actividad de la región. De acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), la provincia acumuló 104 sismos durante septiembre, con magnitudes que fueron desde 2,5 hasta 4,7.

La actividad tuvo un nuevo episodio durante este lunes 21 de septiembre, cuando se reportaron 14 movimientos sísmicos en distintos sectores. Los registros se concentraron principalmente en el área de los Valles Calchaquíes, una de las zonas donde se viene observando una sucesión de eventos desde mediados de agosto.

Solo este lunes el Inpres reportó 14 sismos en la provincia de Salta. Los temblores registrados en las últimas horas tuvieron magnitudes de entre 3 y 3,9, y la mayoría de ellos no fueron percibidos por la población. Los datos del organismo nacional permiten seguir la ubicación, profundidad y magnitud de cada evento para evaluar la evolución de la actividad sísmica.

Fuerte actividad sísmica en Salta Entre los movimientos registrados este lunes hubo eventos próximos a Cafayate, mientras que otros tuvieron sus epicentros en sectores cercanos al límite con Catamarca. La sucesión se suma a los numerosos registros acumulados durante septiembre en el territorio salteño.

La actividad no se limita exclusivamente a Salta. Durante el fin de semana también se produjeron sismos en provincias vecinas que fueron percibidos en distintos puntos del territorio salteño. Uno de ellos alcanzó magnitud 5 en Tucumán durante la madrugada del domingo y fue reportado en Salta capital, Metán, Cachi y Cafayate.