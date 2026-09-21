Aysam gastará casi $6.500 millones en construir un colector en Los Corralitos: así será la obra

Hace algunos días, Aysam hizo un llamado a licitación para llevar a cabo las obras destinadas a construir el nuevo colector cloacal en Los Corralitos , el cual irá de Severo del Castillo e Infanta Isabel hacia el Este por campos privados hasta calle Reconquista y para luego empalmar en Humberto Primo. Esto se enmarca en lo que la misma empresa definió como "obras de mediano plazo" y que tienen como finalidad darle solución a los desbordes cloacales que se producen en la zona hace años. El llamado corresponde a la Licitación Pública N°02/26. Cabe recordar que para poder llevar adelante la construcción del colector, Irrigación resolvió declarar de interés público a una serie de parcelas.

La obra, identificada en el expediente N°2213 como " Colector Infanta Isabel - Colectora Máxima Noreste, Primera Etapa", tiene un presupuesto oficial de $6.486.507.649,40, IVA incluido , a valores de abril de 2026. El plazo de ejecución es de 240 días corridos (ocho meses) contados desde el Acta de Inicio de los trabajos, y la apertura de ofertas quedó fijada para el 15 de octubre, a las 10, en la casa central de Aysam, en calle Belgrano 920 de la Ciudad de Mendoza.

Cabe recordar que la decisión de llevar adelante esta obra responde a la necesidad de intentar dar fin a los desbordes cloacales que desde hace años tienen epicentro en Severo del Castillo y 2 de Mayo, en Los Corralitos. Mientras avanza esta obra, I rrigación, Aysam, Guaymallén y el Gobierno de Mendoza acordaron que los efluentes que eran volcados por sin autorización por Aguas Mendocinas en el canal de riego Ramo 12 sean conducidos hacia una finca ubicada en el límite entre Guaymallén y Lavalle .

El nuevo colector correrá desde el punto de llegada de la colectora existente, en calle Severo del Castillo, hasta el punto de vuelco proyectado sobre calle Humberto Primo. Se trata de una cañería de PEAD o PRFV de DN 1600 milímetros, con capacidad de conducción mínima de 2.700 litros por segundo, que será adquirida por Aysam. Según se detalla en el pliego, el contratista deberá encargarse de su carga, transporte, almacenamiento y correcta instalación.

La tapada promedio será de 3,10 metros, con tramos de hasta 4,70 metros, en una zona donde la napa freática se ubica entre 0,80 y 2,50 metros según la época del año. Por ese motivo, el pliego exige el uso obligatorio de tablestacas metálicas y un sistema de depresión de napa con baterías de bombas durante toda la obra.

El trazado incluye quince cruces especiales bajo arroyos, canales e hijuelas de riego, que se resolverán por túnel o a cielo abierto según el terreno. También se construirán 27 bocas de registro estancas y dos cámaras de enlace -una sobre el colector de Severo del Castillo y otra sobre el de Humberto Primo-, además de siete ventilaciones para evitar que la concentración de sulfuro de hidrógeno supere el nivel tolerable dentro de las cámaras.

Además. el proyecto contempla un empalme con un colector secundario de PVC de 500 milímetros para permitir la derivación de líquidos durante las tareas de limpieza. La empresa contratista deberá desplegar un mínimo de tres frentes de trabajo simultáneos: uno para cámaras y bocas de registro, y dos exclusivamente para la instalación de la cañería.

Los fundamentos de Aysam para llevar adelante la obra

Según el pliego, la intervención directa sobre la Colectora Máxima resulta de alta complejidad operativa "debido a la magnitud de los caudales transportados y la profundidad de la traza existente. Ante la recurrencia de desbordes en superficie, se ha determinado que la ejecución de un colector es la alternativa más eficiente", señala el documento.

El mismo texto agrega que el grado de sedimentación actual de la tubería, sumado al volumen de líquido que circula, impide realizar tareas de limpieza y videoinspección con métodos convencionales. La solución que definió AYSAM consiste en tender una cañería paralela que permita derivar parte del caudal y generar una "ventana de trabajo" seca o de bajo caudal, indispensable para limpiar y eventualmente rehabilitar el colector principal.

Cuáles son las condiciones para presentarse a la licitación

El pliego exige a los oferentes una garantía de oferta equivalente al 1% del presupuesto oficial y, en caso de resultar adjudicados, una garantía de contrato del 10% del monto contractual. El mantenimiento de oferta es de 90 días corridos desde la apertura, y el plazo de garantía de la obra, de un año desde la recepción provisoria total.

Entre los indicadores económicos exigidos, se pide a las empresas un capital de trabajo mínimo de $1.621.626.912,35, calculado sobre el último balance cerrado. La licitación no contempla anticipo financiero en la oferta básica, aunque sí admite que los oferentes presenten una oferta variante con un anticipo de hasta el 30% del monto de contrato. El sistema de contratación adoptado es por Unidad de Medida, conforme a la Ley provincial 4.416.

Visita de obra y cronograma

La Circular Aclaratoria N° 1, emitida el 15 de septiembre por Aysam, fijó para el 25 de septiembre, a las 10, la visita de obra obligatoria, que se realizará en la Gerencia de Ingeniería de la empresa, en el Establecimiento Potabilizador Alto Godoy, con Alejandro Romano como responsable. Los interesados en asistir deben informar previamente por mail a [email protected], indicando nombre y número de DNI, hasta el 24 de septiembre a las 16.

La misma circular estableció que la página web oficial de Aysam será el único canal de comunicación de la licitación, donde se publicarán pliegos y circulares, y que los oferentes deberán registrarse y suscribirse allí como requisito para participar. Los sobres se recibirán en la Mesa de Entradas de Aysam, en Belgrano 920, de lunes a viernes de 8 a 13:30, y el mismo 15 de octubre hasta las 9:30, hora límite antes del acto de apertura de las propuestas.

Los terrenos declarados de utilidad pública

Para que la obra pueda ser ejecutada, Irrigación declaró de utilidad pública una serie de terrenos. En principio, se publicó la resolución 622/26 en la que se enumeraba a 21 parcelas que posiblemente estarían afectadas a las obras. Según explicaron en ese momento desde la DGI, "los propietarios seguirán manteniendo la propiedad de sus inmuebles con una limitación en cuanto a su extensión, por la ocupación de una franja de servidumbre". La norma fue publicada a principios de junio en el Boletín Oficial.

Hacia fines de agosto Irrigación publicaba la resolución 991/26, en la cual se informaba cuáles serían las parcelas afectadas y se autoriza a la "Dirección de Asuntos Legales del Departamento General de Irrigación a iniciar y proseguir el trámite judicial dispuesto por el Art. Nº53 del Decreto Ley Nº1447/75 en este caso, a los fines de obtener la posesión de las parcelas afectadas por la Servidumbre oportunamente constituida en las propiedades". Según lo establecido en el mencionado artículo, en caso de que el expropiante (en este caso Irrigación) declare a través de un acto administrativo "debidamente fundado" la urgencia, "se iniciará la vía judicial en forma directa, a efectos de obtener la disponibilidad del bien".

Entre la resolución 622/26 y 991/26 de Irrigación, se puede observar diferencias entre la cantidad de parcelas afectadas. Así, hay varios titulares -entre personas físicas y empresas- que figuran en la segunda resolución que no se mencionaban en la primera, como también hay casos de sujetos que eran nombrados en la 622/26 que luego no aparecen en la 991/26.

Cabe resaltar que Irrigación luego publicó una tercera resolución (1001/26), con la cual deja sin efecto la 622/26, que fuera publicada inicialmente. Así, finalmente los terrenos o parcelas que podrían ser afectados por la obra son los dispuestos en el anexo de la resolución 991/26.