La miniserie de época de Netflix sobre un peligroso juego de seducción

Netflix cuenta en su extenso y variado catálogo con El escándalo, una miniserie coreana de época que combina romance, drama y sensualidad. La producción tiene ocho capítulos y está ambientada en la Corea de la dinastía Joseon. ¡Prepara el pochoclo, acomódate en el sillón y enciende el televisor!

La miniserie llegó a Netflix el 18 de septiembre y la historia gira alrededor de una aristócrata, un reconocido seductor y una joven que queda atrapada en un peligroso juego de deseo y manipulación. Las estrictas normas de la sociedad de la época también tienen un papel importante en el desarrollo de la trama.

El centro del conflicto está en la Señora Cho, una mujer brillante que no quiere quedar limitada a los aposentos femeninos. Su vida se cruza con la de Jo-won, conocido como el mayor seductor de la dinastía Joseon.

NETFLIX. El escándalo En ese juego también queda involucrada Hui-yeon, una dama que termina atrapada entre los dos protagonistas. Los secretos, las pasiones prohibidas y las disputas de poder hacen avanzar la historia a lo largo de los episodios.

La miniserie fue creada por Jung Ji-woo y Kim Jae-joong. El elenco principal está integrado por Son Ye-jin, Ji Chang-wook y Nana. Han Seon-hwa también forma parte del reparto. Está inspirada en la película surcoreana Untold Scandal y en la novela Las amistades peligrosas. La producción retoma así una historia de seducción y amor prohibido y la lleva al contexto de la aristocracia de la dinastía Joseon.