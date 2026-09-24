Netflix: una serie corta para el fin de semana

Por qué vale la pena verla esta serie de Netflix: porque es corta, va al grano y mezcla poder, traición y sangre.

Esta serie no arranca tranqui. Talamasca: La Orden Secreta entra de lleno con un joven que está por recibirse de abogado, descubre que puede sentir cosas que otros no ven y termina reclutado por una agencia que existe hace siglos para vigilar a vampiros y brujas. Disponible para algunos países en Netflix.

Netflix: un abogado común y una orden que lleva siglos en las sombras El prota es Guy Anatole, a cargo de Nicholas Denton. Está a un paso del título en Derecho y de pronto lo llama Talamasca. No es una empresa, es una orden secreta con sedes en Londres y Nueva York que registra, estudia y frena a seres sobrenaturales. Guy cree que lo eligen por su talento, pero después cae que lo siguen desde chico. Su don es real y su familia esconde algo que la orden ya conoce.