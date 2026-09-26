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Budín de manzana en licuadora, preparalo fácilmente y con solo 6 ingredientes

Budín de manzana en licuadora con solo 6 ingredientes: una receta fácil, húmeda y aromática para la merienda casera.

Candela Spann

Budín de manzana en licuadora, preparalo fácilmente y con solo 6 ingredientes

Budín de manzana en licuadora, preparalo fácilmente y con solo 6 ingredientes

UNSPLASH

El budín de manzana en licuadora es una de las recetas más prácticas para preparar algo casero, húmedo y lleno de sabor sin complicarse con demasiados pasos. Con solo seis ingredientes, la preparación queda lista para llevar al horno en pocos minutos. Esta es una de las recetas ideales para aprovechar manzanas maduras y conseguir una miga tierna con un delicioso aroma a canela.

La manzana aporta dulzura y humedad, mientras que la licuadora permite integrar rápidamente todos los ingredientes. En la cocina, es una opción perfecta para acompañar el mate, el café o disfrutar durante la merienda. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
40 minutos
Tiempo de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
50 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 2 manzanas
  • 2 huevos
  • ½ taza de azúcar
  • ½ taza de aceite
  • 1½ tazas de harina leudante
  • 1 cucharadita de canela
Pasos
  • Pelar una de las manzanas, cortarla en trozos y colocarla en la licuadora junto con los huevos, el azúcar y el aceite.
  • Licuar durante unos segundos hasta obtener una preparación homogénea.
  • Pasar la mezcla a un recipiente e incorporar la harina leudante y la canela. Mezclar suavemente hasta integrar.
  • Cortar la otra manzana en cubitos pequeños y agregarla a la preparación. Volcar todo en una budinera enmantecada y enharinada.
  • Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio. Dejar enfriar antes de desmoldar.

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