Budín de manzana en licuadora, preparalo fácilmente y con solo 6 ingredientes
Budín de manzana en licuadora con solo 6 ingredientes: una receta fácil, húmeda y aromática para la merienda casera.
El budín de manzana en licuadora es una de las recetas más prácticas para preparar algo casero, húmedo y lleno de sabor sin complicarse con demasiados pasos. Con solo seis ingredientes, la preparación queda lista para llevar al horno en pocos minutos. Esta es una de las recetas ideales para aprovechar manzanas maduras y conseguir una miga tierna con un delicioso aroma a canela.
La manzana aporta dulzura y humedad, mientras que la licuadora permite integrar rápidamente todos los ingredientes. En la cocina, es una opción perfecta para acompañar el mate, el café o disfrutar durante la merienda. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 2 manzanas
- 2 huevos
- ½ taza de azúcar
- ½ taza de aceite
- 1½ tazas de harina leudante
- 1 cucharadita de canela
- Pelar una de las manzanas, cortarla en trozos y colocarla en la licuadora junto con los huevos, el azúcar y el aceite.
- Licuar durante unos segundos hasta obtener una preparación homogénea.
- Pasar la mezcla a un recipiente e incorporar la harina leudante y la canela. Mezclar suavemente hasta integrar.
- Cortar la otra manzana en cubitos pequeños y agregarla a la preparación. Volcar todo en una budinera enmantecada y enharinada.
- Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio. Dejar enfriar antes de desmoldar.