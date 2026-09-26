Budín de manzana en licuadora, preparalo fácilmente y con solo 6 ingredientes

El budín de manzana en licuadora es una de las recetas más prácticas para preparar algo casero, húmedo y lleno de sabor sin complicarse con demasiados pasos. Con solo seis ingredientes, la preparación queda lista para llevar al horno en pocos minutos. Esta es una de las recetas ideales para aprovechar manzanas maduras y conseguir una miga tierna con un delicioso aroma a canela.