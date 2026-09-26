Netflix: 3 películas basadas en hechos reales que acaban de llegar y son ideales para el fin de semana

Si buscas películas que te conmuevan este fin de semana, Netflix acaba de estrenar tres dramas basados en hechos reales que no te dejarán indiferente.

Llegó el fin de semana y qué mejor momento para tirarse en el sillón a disfrutar de una película en Netflix. Para hacer maratón, te contamos cuáles son las 3 producciones que acaban de estrenar y están inspiradas en hechos reales. La selección reúne historias de alto impacto, casos judiciales, supervivencia y crímenes reales.

Elize: Sombras de una mujer es un thriller psicológico de 93 minutos que reconstruye un caso real ocurrido en Brasil en 2012. La película aborda los oscuros detalles detrás de la relación turbulenta que desembocó en un crimen real. Elize fue una mujer que abandonó su trabajo para casarse con un empresario millonario. Sin embargo, no es aceptada por el entorno de su esposo y pronto encuentra traiciones, celos y agresiones, que culminan en una tragedia.

23.000 vidas es una producción dramática alemana basada en la historia de un barco que logró asistir a miles de personas en las costas de Libia. La película de 112 minutos muestra cómo un grupo de jóvenes transformó un viejo pesquero en una misión humanitaria en el mar Mediterráneo, para rescatar a migrantes que enfrentaban fuertes trabas legales.

No te pierdas el tráiler de la película 23.000 vidas Por último, se encuentra The Crash. El documental retrata el caso penal real de Mackenzie Shirilla, una joven estadounidense que en 2023 fue condenada por asesinato tras provocar intencionalmente un brutal choque automovilístico. Mackenzie tenía 17 años al momento del hecho y conducía a casi 160 kilómetros por hora cuando estrelló contra un edificio. Por el impacto fallecieron Dominic Russo (su novio) y Davion Flanagan (su amigo).