Plan de sábado en Netflix: una emotiva película basada en una historia real que conmueve

Una película italiana de Netflix cuenta la historia de una madre que, antes de morir, prepara 18 regalos para acompañar a su hija durante su crecimiento.

Netflix tiene entre su catálogo una película italiana perfecta para ver este sábado: combina drama y romance a partir de una historia marcada por la maternidad, la enfermedad y la ausencia. Se trata de 18 regalos, una producción dirigida por Francesco Amato que llegó a la plataforma en 2020.

La película está protagonizada por Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli y Edoardo Leo. La historia se centra en los vínculos familiares y en la manera en que una persona puede seguir presente en la vida de otra a través de los recuerdos, incluso después de su muerte.

NETFLIX. 18 regalos La trama comienza con Elisa, una mujer embarazada que recibe un diagnóstico que cambia sus planes. Al saber que no podrá acompañar durante muchos años a la hija que está por nacer, busca una manera de mantenerse cerca de ella a pesar de su ausencia.

Después del nacimiento de Anna, Elisa muere. Antes de despedirse, prepara una colección de regalos para su hija. La idea es que Anna reciba uno cada año en su cumpleaños hasta cumplir los 18. De esta manera, cada obsequio funciona como un recuerdo de su madre durante las distintas etapas de su crecimiento.

Tráiler de la película en Netflix para este sábado Con el paso de los años, los regalos se convierten en un puente entre ambas. Sin embargo, también hacen presente la ausencia de Elisa. Cuando Anna llega a la adolescencia, la relación con una madre a la que nunca pudo conocer personalmente se vuelve más complicada.