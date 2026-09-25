Tres películas de terror en Netflix para empezar el viernes y terminar con las luces prendidas

El viernes a la noche llega el momento de elegir película y el catálogo de terror puede llevarse más tiempo que la función. Para acortar la búsqueda, hay tres opciones disponibles en Netflix Argentina que parten de situaciones muy diferentes: una amenaza en un pueblo aislado, una maldición familiar y un secuestro que cambia de rumbo.

La primera es argentina; la segunda llega desde Taiwán; la tercera transcurre durante una noche en una mansión. Ninguna exige haber visto otra película para seguir la historia. Cuando acecha la maldad, Maleficio y Abigail ofrecen tres maneras de entrar al género, según se prefiera una amenaza que se expande, un relato sobrenatural o una situación de encierro. Las tres figuran en las páginas de Netflix para Argentina.

De un pueblo aislado a una maldición En Cuando acecha la maldad (2023), dos hermanos intentan contener una epidemia diabólica en un pueblo aislado. La película argentina sitúa el peligro en un lugar donde las decisiones de los protagonistas pueden afectar a todos los que los rodean. Netflix la clasifica como una historia de terror sobrenatural y destaca en su elenco a Ezequiel Rodríguez, Demián Salomón y Silvina Sabater. Es la opción para quien busca una amenaza que no se limita a una casa o a un personaje y que pone a una comunidad entera frente al mismo problema.

Cuando acecha la maldad- Trailer Oficial Maleficio (2022) reduce la escala y pone en el centro a una madre y a su hija. Seis años después de romper un tabú religioso, Li Ronan debe proteger a la niña de las consecuencias de aquel acto. La producción taiwanesa toma ese antecedente como punto de partida para una historia de terror sobrenatural atravesada por el vínculo familiar. Netflix la ofrece con audio original en mandarín y opciones de audio y subtítulos en español. Si la elección de la noche pasa por una maldición y sus efectos sobre una familia, esta es la película de la lista que sigue ese camino.

Abigail: una noche en la que cambian los papeles La tercera propuesta es Abigail (2024). Un grupo criminal secuestra a una joven bailarina y se refugia con ella en una vieja mansión. Lo que parece un plan bajo control se altera a medida que avanza la noche: los secuestradores descubren que quizá son ellos quienes no pueden salir de la situación.