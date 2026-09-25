Corinna Schumacher recordó cómo empezó su historia con Michael: el detalle que aún la conmueve

Corinna recordó una canción de los primeros años de la pareja en Schumacher 94: Nace una leyenda, el documental que Netflix estrenará el 2 de octubre.

Hay canciones que quedan atadas a una época. Para Corinna Schumacher, una de ellas es “Rush Rush”, de Paula Abdul: la escuchaba en los primeros años de su relación con Michael Schumacher y todavía la conmueve. El recuerdo aparece en el nuevo documental sobre la temporada de 1994, cuando el piloto obtuvo su primer campeonato de Fórmula 1.

En una declaración difundida como parte de la película, Corinna contó que, si la canción suena mientras maneja, “lloro en silencio”. La frase se refiere a un recuerdo compartido con su marido. El documental, titulado Schumacher 94: Nace una leyenda, llegará a Netflix el 2 de octubre. La plataforma y la productora LEONINE confirman la participación de Corinna y señalan que sus testimonios recuperan los comienzos de la pareja.

El recuerdo de Corinna Schumacher La película vuelve a un momento en que Michael todavía no había ganado ninguno de sus siete campeonatos mundiales. Corinna era entonces su novia y acompañó de cerca el año que cambió su carrera. Según la presentación de LEONINE, ella y otras personas de su entorno reconstruyen cómo era el piloto en aquel período, tanto en las carreras como fuera de ellas. Su recuerdo de “Rush Rush” incorpora una escena de la vida de la pareja a una historia conocida, sobre todo, por lo que ocurrió en las pistas.

La nueva declaración también trae al presente una relación que la familia ha resguardado desde el accidente de esquí que Michael sufrió en 2013. Sin embargo, el testimonio sobre la canción no constituye una actualización sobre su salud. La descripción oficial del documental se concentra en la temporada de 1994 y en los recuerdos de quienes estuvieron cerca de él. No ofrece un parte médico ni datos nuevos sobre su estado actual. Esa distinción es necesaria para entender el alcance de las palabras de Corinna.

La temporada que convirtió a Schumacher en campeón El documental comienza con la victoria de Schumacher en Brasil, primera carrera de 1994, y recorre el camino hasta la definición del campeonato en Australia. Tenía 25 años y corría para Benetton. La temporada incluyó las muertes de Ayrton Senna y Roland Ratzenberger, además de polémicas deportivas que la producción incorpora a su relato. En la clasificación oficial, Schumacher terminó con 92 puntos, apenas uno más que Damon Hill. Fue el primero de los siete títulos que conseguiría en la Fórmula 1.