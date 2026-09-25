Cómo limpiar la pantalla de la computadora: lo que recomienda cada fabricante

Las huellas se ven mejor cuando la pantalla está apagada. También aparecen el polvo y esas marcas que pasan inadvertidas durante el uso diario. Sacarlas parece una tarea simple, pero elegir el primer producto que haya en casa puede dejar rayas o afectar el recubrimiento del panel. El cuidado empieza antes de pasar el paño.

La recomendación más extendida entre los fabricantes es apagar y desconectar el equipo, retirar primero el polvo con un paño de microfibra limpio y trabajar sin presionar. Si quedan huellas, se puede humedecer apenas el paño con agua, según las instrucciones del dispositivo. El líquido nunca debe aplicarse directamente sobre la pantalla: podría escurrirse hacia los bordes y alcanzar componentes internos. Antes de encender el equipo, hay que dejar secar por completo la superficie.

Qué usar para quitar las marcas Para una limpieza habitual, suele bastar la microfibra seca. Dell recomienda agua destilada para las manchas persistentes, siempre en una pequeña cantidad sobre el paño. Apple indica agua para la pantalla de sus computadoras y también pide evitar que entre humedad en las aberturas. Si una marca no sale en la primera pasada, es preferible repetir el movimiento con suavidad antes que frotar con fuerza. El objetivo es levantar la suciedad sin someter al panel ni a su recubrimiento a una presión innecesaria.

El papel de cocina, las servilletas y los pañuelos no son buenos sustitutos del paño: sus fibras pueden rayar la superficie. Tampoco conviene recurrir al limpiavidrios o a los productos domésticos que contienen amoníaco. Acer y Dell advierten sobre los daños que pueden causar los materiales abrasivos, los químicos agresivos y el exceso de líquido. Para quien limpia un monitor por primera vez, empezar por el método más sencillo —microfibra seca y, solo si hace falta, un poco de agua en el paño— reduce el margen de error.

¿Se puede usar alcohol en la pantalla? Depende del equipo. Apple permite utilizar un paño humedecido con alcohol isopropílico al 70% para quitar marcas difíciles de la pantalla de una MacBook. En cambio, Dell indica expresamente que no se use alcohol para limpiar sus monitores. Por eso, una fórmula que sirve para un dispositivo no debe trasladarse automáticamente a otro.