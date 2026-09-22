La caída de una pantalla que lesionó a dos bailarinas en un escenario: los organizadores se desligaron del accidente

El accidente ocurrido durante una competencia de danzas en el Teatro Acuario de Villa Carlos Paz el pasado domingo volvió a generar repercusiones luego de que los organizadores de The Summit Argentina difundieran un comunicado para explicar su posición sobre lo sucedido.

El episodio se produjo cuando un grupo de bailarinas de Imperio Bachata, de Alta Gracia realizaba una coreografía sobre el escenario. En plena presentación, una pantalla LED de grandes dimensiones que se encontraba detrás de las participantes se desprendió de la estructura y cayó sobre ellas.

En ese momento se generó una situación de tensión entre bailarines, docentes, familiares y demás personas que se encontraban en la sala. Las jóvenes afectadas fueron asistidas y, de acuerdo con la información difundida posteriormente por la academia, se encuentran fuera de peligro.

Tras el accidente, Mundialevents Producciones y The Summit Argentina emitieron un comunicado en el que informaron que resolvieron suspender la continuidad de la competencia. La decisión, señalaron, estuvo vinculada con la necesidad de preservar la seguridad de bailarines, profesores, familias, trabajadores y público.

En su descargo, la organización sostuvo que el desprendimiento se produjo de manera imprevista mientras se desarrollaban las presentaciones. Además, remarcó que la pantalla involucrada formaba parte de la infraestructura del Teatro Acuario.

En ese sentido, Mundialevents Producciones y The Summit Argentina aclararon que no tenían bajo su responsabilidad la estructura edilicia, las instalaciones ni los elementos técnicos propios de la sala. Según explicaron, el establecimiento había sido contratado y abonado por la organización para realizar allí el certamen, bajo la consideración de que el espacio estaba en condiciones adecuadas para recibir el evento.

De esta manera, los organizadores marcaron distancia respecto del equipamiento que se desprendió y señalaron que se trató de una situación que, según su versión, estaba fuera de sus posibilidades de previsión o control.

La organización también confirmó que la competencia quedó interrumpida luego del episodio. Por el momento, se encuentra evaluando las circunstancias derivadas de la suspensión y las alternativas para resolver qué ocurrirá con las academias y las coreografías que no llegaron a presentarse.

El estado de salud de los bailarines

Mientras se conocía el comunicado de los organizadores, desde Imperio Bachata de Alta Gracia, la academia a la que pertenecían las bailarinas afectadas, también llevaron tranquilidad a familiares y allegados.

A través de un mensaje, señalaron que las jóvenes se encontraban fuera de peligro y evolucionando favorablemente. La institución describió el momento vivido como un fuerte susto y lamentó que una jornada destinada a disfrutar de la danza terminara en una situación angustiante.

“Fue una pena que un día que es para disfrutar y pasarla lindo termine en algo angustiante”, expresaron desde la academia, al tiempo que destacaron que lo más importante es que las chicas se encuentran bien.

También agradecieron las muestras de preocupación y los mensajes recibidos después del accidente.

En las primeras horas posteriores al desprendimiento se había informado que varias bailarinas habían sido asistidas y que cuatro habían sido trasladadas a un centro de salud para su evaluación. En tanto, el comunicado posterior de la organización del certamen mencionó a dos bailarinas lesionadas, asistidas tras el impacto y fuera de peligro.

Las circunstancias que provocaron la caída de la pantalla y las condiciones en las que se encontraba instalada forman parte de los interrogantes que quedaron planteados luego del episodio.

El accidente, además, generó cuestionamientos entre algunos de los presentes. Un integrante de otra agrupación que participaba de la competencia relató que fueron los propios bailarines quienes colaboraron para retirar la estructura y asistir a las jóvenes.

El testigo también aseguró que una de las bailarinas sufrió un esguince y otra recibió puntos en la cabeza, además de mencionar golpes y moretones en otras participantes. Asimismo, cuestionó la respuesta inicial ante la emergencia y afirmó que no había botiquín ni un servicio de primeros auxilios disponible en el lugar.

Mientras se aguardan mayores precisiones sobre lo ocurrido, la competencia permanece suspendida y la organización deberá definir cómo continuará la situación para las delegaciones que quedaron sin poder realizar sus presentaciones.