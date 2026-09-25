Thrillers policiales: 3 miniseries de Netflix ideales para maratonear este fin de semana

Netflix propone una selección de miniseries de thrillers policiales, perfectas para devorar en un fin de semana con giros inesperados y tensión garantizada.

Si sos fanático del suspenso y buscás qué ver este fin de semana, Netflix tiene el catálogo perfecto. Los thrillers policiales en formato miniserie son la opción ideal para una maratón adictiva. Descubrí estas tres joyas de pocos capítulos, llenas de giros inesperados, que podés terminar en solo un par de días.

El caso Asunta, un caso de true crime En el caso de ser amante de los policiales basados en hechos reales, El caso Asunta es una producción española de 6 capítulos obligatoria. La historia sigue uno de los crímenes más mediáticos y conmovedores de España: la desaparición y asesinato de una niña de 12 años en 2013. La tensión escala rápidamente cuando la investigación de los detectives comienza a apuntar directamente hacia los padres adoptivos de la menor. Un thriller psicológico oscuro, con actuaciones magistrales y un ritmo que te obligará a darle a "siguiente episodio".

Un true crime que sigue un crímen famoso en España. Foto: Fuente: Netflix La chica de nieve, un clásico policial La chica de nieve es un policial puro y duro de 6 capítulos, ideal para los amantes del misterio. Durante el desfile de Reyes Magos en Málaga, la pequeña Amaya desaparece entre la multitud. Mientras la inspectora de policía a cargo del caso choca contra callejones sin salida, una joven periodista en prácticas decide iniciar una investigación paralela que la llevará a enfrentarse a los aspectos más oscuros de su propio pasado. Es rápida, angustiante y resuelve su misterio de forma magistral antes de que termine el domingo.

La chica de nieve es un atrapante policial . Foto: Netflix Engaños, una serie de Harlan Coben Basada en la exitosa novela de Harlan Coben, esta miniserie británica de 8 capítulos es un rompecabezas adictivo. La historia sigue a Maya Stern, una exsoldado que intenta asimilar el brutal asesinato de su esposo. Sin embargo, todo cambia cuando instala una cámara oculta para vigilar a la niñera y ve a su marido, supuestamente muerto, jugando con su hija. A partir de allí, se desata una investigación policial llena de secretos familiares y conspiraciones donde nadie es quien dice ser.