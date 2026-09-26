Plan de sábado en Netflix: la película de autosuperación con Julia Roberts para inspirarte

Netflix propone una película inspiradora con Julia Roberts que explora el autodescubrimiento y la resiliencia a través de un viaje transformador.

Netflix tiene entre su catálogo una película perfecta para ver este sábado: combina drama y resiliencia a partir de una historia cargada de paisajes increíbles y un viaje de autodescubrimiento. Se trata de Comer, rezar, amar, una producción protagonizada por Julia Roberts que invita a reflexionar sobre las prioridades de la vida.

"Después de su divorcio, Liz decide rehacer su vida. Así que emprende un viaje por el mundo en busca de buena comida, espiritualidad y amor verdadero", sostiene la síntesis de la historia disponible en la plataforma. A partir de esa premisa, la trama muestra cómo una mujer decide dejar atrás la seguridad cotidiana para sanar y reencontrarse consigo misma.

Un recorrido inolvidable de transformación interior La película está inspirada en el libro autobiográfico de Elizabeth Gilbert y sigue el trayecto de la protagonista por tres países clave. Primero llega a Italia para reconectarse con el placer simple a través de la gastronomía; luego se traslada a la India en búsqueda de paz espiritual y meditación; finalmente desembarca en Bali para intentar equilibrar su vida y volver a abrirle la puerta al amor.

Tráiler de la película en Netflix para este sábado Acompañada por un elenco que incluye a Javier Bardem, James Franco y Viola Davis, la producción destaca por una fotografía envolvente que traslada de inmediato al espectador por distintos rincones del mundo. Muestra cómo las decisiones más difíciles pueden transformarse en una oportunidad para reiniciar el camino y sanar viejas heridas.