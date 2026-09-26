Netflix: dos series que acaban de aterrizar para maratonear este fin de semana

El catálogo de Netflix se renueva constantemente y para este fin de semana desembarcaron en la plataforma dos de los estrenos más esperados por el público de habla hispana: Mis muertos tristes y El problema final. Ambas ficciones están pensadas para los amantes del misterio y la intriga, aunque la primera suma intensos tintes de terror dramático y sobrenatural.

Mis muertos tristes: el terror de Mariana Enriquez elogiado por Stephen King Mariana Enriquez se consolidó como una de las escritoras más prestigiosas del género a nivel mundial, al punto de que la adaptación de su obra no pasó desapercibida para la crítica y recibió elogios del mismísimo Stephen King. Bajo la dirección del aclamado realizador chileno Pablo Larraín, Mis muertos tristes tiene solo cuatro episodios y combina drama familiar, tensión psicológica y un clima sobrenatural sumamente inquietante.

La trama sigue los pasos de Ema, una médica recién jubilada interpretada por Mercedes Morán, que posee la particularidad de ver y comunicarse con los muertos. Su rutina da un vuelco trágico cuando el asesinato de tres adolescentes en su barrio rompe por completo el equilibrio entre el mundo terrenal y el del más allá, desatando una oleada de apariciones que los vecinos ya no podrán ignorar. El elenco principal se completa con actuaciones de primer nivel a cargo de Dolores Fonzi y Alejandra Flechner.

El problema final: un enigma policial encabezado por Jose Coronado Para quienes prefieran el suspenso de corte clásico al estilo de las grandes novelas de detectives, Netflix incorporó la adaptación en pantalla de El problema final, el bestseller firmado por el autor español Arturo Pérez-Reverte. Esta miniserie recrea la clásica estructura del "misterio a puertas cerradas", donde cada uno de los presentes guarda un secreto.

Ambientada en 1959, la historia se traslada a un hotel exclusivo ubicado en una isla pequeña. Allí, una fuerte e imprevista tormenta deja incomunicados a todos los huéspedes justo en el momento en que se produce una muerte sospechosa. Ante la imposibilidad de que llegue la policía, un actor en decadencia que se hizo célebre interpretando a un astuto detective en el cine deberá usar las herramientas de su personaje ficticio para hallar al culpable. El reparto ostenta un elenco estelar liderado por Jose Coronado, secundado por María Valverde y Martiño Rivas.