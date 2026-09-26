Los juguetes cotidianos que jamás deberías dejarle a tu gato cuando se queda solo

Conoce los materiales de juguetes que pueden poner en peligro la salud de tu gato si se quedan solos y cómo reemplazarlos.

Cómo cuidar a tu gato con la elección de juguetes.

Muchos tutores de mascotas buscan entretenimientos para que sus gatos no se aburran durante el día, pero no todos los objetos son adecuados sin supervisión. Según especialistas en atención veterinaria de la Universidad de Wisconsin, dejar ciertos juguetes tradicionales al alcance de un felino activo puede desencadenar obstrucciones intestinales y visitas de urgencia a la veterinaria.

El principal problema radica en el hábito masticatorio que desarrollan muchos gatos jóvenes. Objetos cotidianos que parecen inofensivos se convierten en un peligro silencioso si se desprenden o son ingeridos por accidente.

Los juguetes más peligrosos para dejar sin supervisión La recomendación médica aconseja retirar o evitar aquellos materiales que el animal pueda tragar accidentalmente mientras juega:

Plumas, cuerdas y brillantina: son habituales en los juguetes tradicionales, pero los gatos que mastican con intensidad pueden ingerirlos fácilmente al desgastarse.

Adornos sueltos, lazos y etiquetas: cualquier adorno o accesorio que no esté firmemente sujeto debe cortarse o retirarse antes de entregarle el objeto al animal.

Piezas que se desprendan: es necesario descartar de inmediato cualquier juguete que comience a romperse o soltar partes al ser masticado. Qué juguetes son seguros para los gatos. Foto: Shutterstock Opciones seguras para estimular su instinto de caza Para satisfacer el instinto de acechar y abalanzarse sin poner en riesgo la salud de la mascota, las expertas sugieren las siguientes alternativas: