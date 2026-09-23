Cómo identificar a un gato carey y sus características

No se trata de una raza de gato específica, sino de un patrón de color único. Estos animales esconden un fascinante secreto genético.

Los amantes de los animales que conviven con más de un felino seguramente reconozcan a un gato carey a simple vista. Sin embargo, muchas personas pueden tener a uno de estos particulares ejemplares tricolor en casa y no conocer a fondo sus verdaderas características ni el curioso origen de su nombre.

Estos gatos poseen uno de los pelajes más llamativos en el mundo felino y siempre despiertan curiosidad. Lo primero que hay que saber es que no se trata de una raza de gato, sino de un patrón de coloración que puede aparecer en diferentes razas y mestizajes. Sus colores se distribuyen de forma marmolada y caótica, alternando entre el naranja, el marrón, los matices cremas y el negro en sus diferentes tonos.

Los gatos carey no son una raza sino un patrón de color. Shutterstock El origen de su nombre El término "carey" proviene de la naturaleza marina. Se los bautizó de esta manera porque su manto marmolado recuerda visualmente al caparazón de las tortugas carey, caracterizado justamente por esa mezcla irregular y asimétrica de colores oscuros y cálidos.

¿Sabías que la gran mayoría son hembras? El dato más sorprendente de los gatos carey es que casi el 100% de los ejemplares son hembras. Esto no es casualidad, sino que responde a una estricta regla genética.

El gen que define los colores naranja y negro se encuentra ligado exclusivamente al cromosoma X. Para que un gato exprese ambos colores en su pelaje, necesita tener dos cromosomas X (es decir, ser XX, lo que biológicamente define a una hembra). Los machos, al ser XY, solo pueden heredar o el naranja o el negro, pero nunca ambos a la vez de forma natural. Las raras excepciones de machos carey se deben a una anomalía genética donde nacen con un cromosoma extra (XXY).