Así es el truco italiano que elimina el olor a fritura en pocos minutos

La primera vez que entré a esa cocina en Italia pensé que no habían preparado nada. No se sentía rastro de olor a frituras, ni cebolla, ni pescado. Solo un aire suave, limpio, casi neutro. La cocinera se rió al ver mi cara de sorpresa y me explicó que allí no “tapan” los olores con perfumes.

Y enseguida, casi como parte del ritual, me mostró el pequeño truco que usan en muchas casas para que, después de comer, el ambiente vuelva a estar ligero.

Apenas apaga la hornalla, no guarda las ollas ni corre a abrir todo. Lo primero que hace es poner una cacerola pequeña al fuego. Llena el fondo con agua, agrega unas rodajas de limón y una cucharada de café molido. No la tapa. Enciende la hornalla al mínimo y deja que el vapor haga su trabajo. No busca perfumar la cocina con olor a café o cítrico; la intención es otra: que el aire se vuelva liviano, sin esa mezcla pesada que queda después de freír o dorar.

A los pocos minutos, se nota la diferencia. El vapor tibio sube, envuelve la cocina y, de a poco, el olor a comida se diluye. No hay fragancia intensa, no parece que se haya “aromatizado” nada. Más bien da la sensación de que el ambiente quedó en cero, como si no se hubiera cocinado allí hace un rato.

La fórmula que me enseñó es muy simple: unos 500 mililitros de agua (equivalente a dos tazas), medio limón cortado en rodajas y una cucharada de café. Si la preparación anterior dejó un olor más fuerte —pescado, carne con mucha grasa, cebolla muy marcada— sugiere sumar una cucharadita de sal. Según su explicación, la sal ayuda a atraer parte de la humedad y la grasa que queda en suspensión, mientras que el limón actúa como neutralizante. Cuando el olor es muy invasivo, se puede duplicar la cantidad de café o dejar la olla un poco más de tiempo al fuego.

El procedimiento es siempre el mismo: se pone la mezcla al mínimo, se espera entre tres y cinco minutos y se observa cómo el aire se vuelve más liviano. No hace falta que el agua hierva fuerte. El objetivo es generar suficiente vapor para que circule por la cocina. Luego, se apaga la hornalla, se deja la cacerola, un rato más sobre el anafe y, si es posible, se abre una ventana para que haya corriente suave. El trabajo lo hace el vapor, no el perfume.

En esa cocina no hay aerosoles, ni varillas aromáticas, ni enchufes con fragancias. “Si llenas el ambiente de químicos, el aire se cansa”, me dijo la cocinera, como una especie de mantra doméstico. Por eso, prefiere este método sencillo: agua, ingredientes que ya tiene en la alacena y algo de paciencia. No pretende que la casa huela a perfume artificial; lo que busca es que no huela a nada. Que, una vez levantados los platos, el ambiente quede ligero, respirable.

Esa idea cambió mi forma de entender el “olor a limpio”. En muchos hogares se asocia con fragancias fuertes que cubren todo, cuando en realidad podría ser simplemente la ausencia de cualquier aroma. Un espacio donde, si alguien entra, no pueda adivinar qué se cocinó hace una hora.

Tres minutos, una olla y ningún aerosol

Desde entonces, adopté el hábito. Termino de cocinar, enciendo la hornalla al mínimo, coloco una olla pequeña con agua, unas rodajas de limón y una cucharada de café. Si la preparación fue intensa, sumo un poco de sal. Dejo que el vapor recorra la cocina durante unos minutos y luego apago. No necesito extractor ni productos industriales. En muy poco tiempo, el ambiente deja de oler a fritura y grasa, y vuelve a sentirse liviano.

Es un gesto simple, casi mínimo, pero cambia por completo la sensación en la casa. Además, es una alternativa económica y natural frente a los ambientadores en aerosol o los aromatizantes enchufables. Un pequeño truco italiano que demuestra que, a veces, la mejor forma de “limpiar” el aire no es llenarlo de fragancias, sino ayudarlo a respirar otra vez.