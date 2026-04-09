PlayStation lanzó The Playerbase en Argentina : así podés aparecer en Gran Turismo 7

PlayStation decidió celebrar su historia con una propuesta que mezcla comunidad, legado y una oportunidad difícil de ignorar para sus seguidores más fieles. A través de The Playerbase, Sony anunció un concurso que permitirá que jugadores de México, Argentina y otros países de Latinoamérica puedan convertirse en parte de uno de sus títulos más reconocidos. El plan inicial incluye Gran Turismo 7, aunque la compañía ya adelantó que la iniciativa también alcanzará a otros juegos de PlayStation Studios que serán revelados más adelante.

La idea toca una fibra muy particular del universo gamer: pasar de ser espectador a formar parte del mundo que durante años se siguió desde el otro lado de la pantalla. En ese sentido, la marca apuesta a algo más emocional que promocional. No se trata solo de un concurso tradicional, sino de una forma de poner a sus fans dentro de la historia de PlayStation, justo cuando la división supera las tres décadas de recorrido.

Playstation gran turismo PlayStation busca premiar la pasión de su comunidad con una propuesta que mezcla historia, legado y experiencia. PlayStation Un homenaje a la comunidad de Gran Turismo 7 Según explicó Sony, The Playerbase fue diseñado como una celebración de la historia de PlayStation junto a quienes ayudaron a construirla: sus jugadores. La compañía sostiene que la comunidad “tiene un rol importante en la historia y el futuro” de la marca, y sobre esa idea armó una convocatoria que busca encontrar a los fans más apasionados.

La mecánica es simple en el papel, pero exigente en la práctica. Los interesados deben completar un formulario oficial con sus datos personales y presentar material que permita mostrar su vínculo con PlayStation. El jurado no solo valorará lo que cada participante escriba sobre su conexión con la marca, sino también el recorrido que tenga dentro del ecosistema de Sony.

La empresa adelantó que tomará en cuenta aspectos como la propiedad de productos PlayStation, las suscripciones activas, los juegos jugados y hasta las horas acumuladas. En el caso de esta primera etapa, también pesará la relación que cada postulante haya tenido con Polyphony Digital y sus títulos a lo largo del tiempo.