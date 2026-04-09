PlayStation lanzó The Playerbase en Argentina : así podés aparecer en Gran Turismo 7
PlayStation lanzó The Playerbase, un concurso que permitirá a fans de Latinoamérica viajar, ser escaneados en 3D y aparecer en Gran Turismo 7.
PlayStation decidió celebrar su historia con una propuesta que mezcla comunidad, legado y una oportunidad difícil de ignorar para sus seguidores más fieles. A través de The Playerbase, Sony anunció un concurso que permitirá que jugadores de México, Argentina y otros países de Latinoamérica puedan convertirse en parte de uno de sus títulos más reconocidos. El plan inicial incluye Gran Turismo 7, aunque la compañía ya adelantó que la iniciativa también alcanzará a otros juegos de PlayStation Studios que serán revelados más adelante.
La idea toca una fibra muy particular del universo gamer: pasar de ser espectador a formar parte del mundo que durante años se siguió desde el otro lado de la pantalla. En ese sentido, la marca apuesta a algo más emocional que promocional. No se trata solo de un concurso tradicional, sino de una forma de poner a sus fans dentro de la historia de PlayStation, justo cuando la división supera las tres décadas de recorrido.
Un homenaje a la comunidad de Gran Turismo 7
Según explicó Sony, The Playerbase fue diseñado como una celebración de la historia de PlayStation junto a quienes ayudaron a construirla: sus jugadores. La compañía sostiene que la comunidad “tiene un rol importante en la historia y el futuro” de la marca, y sobre esa idea armó una convocatoria que busca encontrar a los fans más apasionados.
La mecánica es simple en el papel, pero exigente en la práctica. Los interesados deben completar un formulario oficial con sus datos personales y presentar material que permita mostrar su vínculo con PlayStation. El jurado no solo valorará lo que cada participante escriba sobre su conexión con la marca, sino también el recorrido que tenga dentro del ecosistema de Sony.
La empresa adelantó que tomará en cuenta aspectos como la propiedad de productos PlayStation, las suscripciones activas, los juegos jugados y hasta las horas acumuladas. En el caso de esta primera etapa, también pesará la relación que cada postulante haya tenido con Polyphony Digital y sus títulos a lo largo del tiempo.
El sueño gamer: viajar, escanearse y entrar al juego
Si un participante supera la primera selección, avanzará a una entrevista donde deberá profundizar en su historia personal con PlayStation y en su pasión por Gran Turismo 7. Los ganadores accederán a un premio que para muchos suena directamente irreal: viajar a Estados Unidos con todos los gastos pagos para ser escaneados con tecnología de captura 3D de última generación.
Ese proceso no quedará solo como una curiosidad técnica. Sony confirmó que los elegidos aparecerán dentro del juego como presentadores del popular título de carreras. Además, colaborarán con el equipo creativo en la elaboración de un logotipo y un diseño especial para un vehículo, lo que amplía todavía más su participación dentro del universo del juego.
Quiénes pueden participar y hasta cuándo hay tiempo
La convocatoria ya está abierta y se extenderá hasta el 26 de abril. Para participar, solo hace falta ser mayor de edad y contar con una cuenta activa de PlayStation. El concurso incluye a jugadores de México, Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Estados Unidos, España y otros mercados seleccionados.
Con The Playerbase, Sony no solo ofrece un premio llamativo: también construye una nueva forma de vincularse con su comunidad. La propuesta convierte el fanatismo en una experiencia concreta y le da a los jugadores la chance de dejar huella en una franquicia icónica. Como resumió la propia compañía: “The Playerbase es nuestra forma de agradecerle a nuestros jugadores que hacen de PlayStation lo que es hoy".