PlayStation aceleró la limpieza de la PS Store y borra cientos de juegos: ¿cuáles se van?

La tienda digital de PlayStation empezó a mostrar un cambio que muchos usuarios venían reclamando desde hace tiempo. En medio de las críticas por la presencia cada vez mayor de juegos de escasa calidad, Sony avanzó con una nueva purga en la PS Store y eliminó cientos de títulos vinculados al llamado shovelware, ese contenido que suele inundar los catálogos con propuestas pobres, arte generado con IA o imitaciones evidentes de franquicias más conocidas.

La movida se conoció a partir de reportes de la comunidad, especialmente de usuarios de PSNProfiles , que detectaron la desaparición de numerosos proyectos durante el último fin de semana. Entre los editores alcanzados por esta limpieza aparecen nombres como GoGame Console Publisher, VRCForge Studios y Welding Byte, cuyos catálogos dejaron de estar disponibles en las tiendas digitales de PS4 y PS5. Con esa decisión, títulos como Urban Driver Simulator, Water Blast Shooter y Supermarket CEO salieron de circulación sin previo aviso.

La expansión del mercado digital abrió una oportunidad enorme para estudios independientes, que hoy pueden publicar sus juegos con más facilidad y llegar a públicos que antes eran inaccesibles. Sin embargo, esa misma puerta también permitió la proliferación de experiencias apresuradas, de calidad muy baja o directamente armadas para captar clics con imágenes llamativas y promesas engañosas.

Ese fenómeno se volvió cada vez más visible en las tiendas de PlayStation , Xbox y Nintendo. El problema no pasa solo por la existencia de esos juegos , sino por el lugar que ocupan dentro de las plataformas. Muchas veces aparecen en secciones destacadas, saturan listados y dificultan la visibilidad de producciones legítimas que sí apuestan por propuestas originales o mejor terminadas.

Dentro de esta nueva ronda de eliminaciones hubo algunos casos que sobresalieron por lo insólito. Uno de ellos fue 28 Floors: Outbreak, un juego de zombis que llamó la atención por mostrar en su imagen principal a un personaje con un parecido muy marcado a Nathan Drake, el emblemático protagonista de Uncharted. Aunque todavía puede rastrearse en la tienda, ya no hay señales claras sobre su lanzamiento y todo indica que difícilmente llegue a publicarse.

Otro de los títulos que quedó en el centro de la escena fue Jesus Simulator, una propuesta que, tal como sugiere el nombre, ponía al jugador en el rol de Jesucristo. Tras su salida, apareció un proyecto muy similar llamado Jesus: The Journey, con una base que remite a un sandbox de mundo abierto ambientado en la actualidad. Son ejemplos que exponen hasta qué punto ciertas publicaciones buscaban llamar la atención más por lo extravagante o lo absurdo que por una idea sólida.

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Sony refuerza una política que ya había comenzado

Aunque PlayStation no hizo anuncios oficiales sobre esta depuración, todo indica que no se trata de una medida aislada. A comienzos de este año, Sony ya había retirado más de 1000 juegos de la editorial ThiGames, que hasta entonces figuraba como una de las compañías con más lanzamientos dentro de la tienda. Entre esos títulos estaban The Jumping Orange 3 y The Jumping Spaghetti, producciones de muy bajo nivel que habían ganado cierta notoriedad por ofrecer trofeos fáciles.

Por ahora no hay confirmación sobre nuevas rondas de eliminaciones ni señales de que Microsoft o Nintendo vayan a seguir el mismo camino. Aun así, el mensaje parece claro: Sony empezó a endurecer su postura frente al contenido basura. Y para muchos jugadores, esa limpieza puede ser el primer paso para devolverle algo de orden y credibilidad a la PS Store.