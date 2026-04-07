PlayStation lanzó un torneo y regala una PS5 Pro, DualSense Edge y más

PlayStation volvió a poner el foco en su comunidad Argentina y de América Latina con una propuesta pensada para quienes viven el fútbol también desde la consola. La compañía anunció “Los Champions de la Champions”, un torneo regional de EA Sports FC26 que no solo ofrece competencia entre jugadores de distintos países, sino también una batería de premios muy atractiva que incluye una PS5 Pro , controles DualSense Edge, una PlayStation Portal y hasta un viaje a Brasil para disputar la final presencial.

La iniciativa está dirigida a usuarios de PlayStation 5 de 16 países de la región, entre ellos Argentina , y busca reunir tanto a jugadores aficionados como a usuarios con un nivel más competitivo. El punto fuerte de la propuesta está en que la inscripción es gratuita, por lo que el único verdadero filtro estará en el rendimiento dentro de la cancha virtual.

La competencia ya está disponible a través de PlayStation Tournaments , la plataforma oficial donde los interesados pueden anotarse para participar en las distintas etapas clasificatorias online. El torneo tendrá varias instancias de eliminación y servirá como primer gran filtro para definir a los mejores jugadores de la región.

La fecha límite para inscribirse es el 12 de abril, mientras que los Playoffs cerrados se disputarán los días 17 y 19 de abril. De allí saldrán los 8 finalistas que viajarán a São Paulo, Brasil, donde se jugará la definición presencial el próximo 9 de mayo en el Shopping Market Place.

El atractivo de este formato está en que mezcla la accesibilidad del online con el peso simbólico de una gran final en vivo. Para muchos jugadores, no se trata solo de ganar premios, sino también de medirse con otros competidores de la región y ser parte de una experiencia organizada directamente por PlayStation.

ChatGPT Image 5 abr 2026, 10_39_03 p.m. El campeón ganará una PS5 Pro, un DualSense Edge y el trofeo del certamen. Imagen generada por la IA

Los premios que más llaman la atención

Sony preparó recompensas escalonadas para los mejores jugadores del certamen. El primer puesto se llevará el trofeo de campeón, una PS5 Pro y un control DualSense Edge, uno de los accesorios premium más buscados por los usuarios de la marca. El segundo lugar ganará una PlayStation Portal y otro DualSense Edge, mientras que el tercer puesto recibirá un DualSense Edge y unos auriculares inalámbricos PULSE Elite.

Por su parte, el cuarto lugar obtendrá un DualSense Limited Edition, y quienes queden del quinto al octavo puesto se llevarán un DualSense. Además, todos los clasificados a la etapa de playoffs recibirán 11.050 FC Points, una recompensa que suma valor incluso para quienes no lleguen al tramo final del torneo.

Playstation campeones2 La inscripción cierra el 12 de abril y los finalistas viajarán a São Paulo. EA Sport

Qué hace falta para participar

El requisito central es contar con una PlayStation 5, una copia de EA Sports FC26 y una suscripción activa a PlayStation Plus. A partir de ahí, todo dependerá de la habilidad de cada jugador. La convocatoria está abierta para usuarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

Como parte del evento, PlayStation también anunció una experiencia especial para Brasil llamada UCL Experience, una activación inmersiva pensada para los fanáticos del fútbol que estará disponible por tiempo limitado en el mismo shopping donde se disputará la gran final.

Con esta movida, Sony no solo impulsa la escena competitiva de EA Sports FC26 en la región. También refuerza el vínculo con una comunidad que en Latinoamérica crece al ritmo de dos pasiones que se entienden muy bien entre sí: la consola y el fútbol.