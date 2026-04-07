WhatsApp dejará de funcionar en millones de equipos Android a partir de septiembre

La empresa Meta confirmó un nuevo cambio en los requisitos técnicos para utilizar su servicio de mensajería. A partir de septiembre, el sistema WhatsApp dejará de ser compatible con las versiones antiguas de Google, exigiendo como mínimo la actualización a la versión 6.0 para poder enviar mensajes de texto o realizar llamadas.

Este cambio de API ocurre después de tres años de estabilidad en los requerimientos básicos del sistema operativo móvil más usado. La última vez que se subió la vara fue en octubre de 2023, por lo que el anuncio actual sigue el ritmo habitual de actualizaciones de seguridad que impone la compañía Meta a nivel global.

WhatsApp 1 Según las cifras publicadas por Google Play Console, las versiones 5.0 y 5.1 representan apenas el 0,4% de la distribución total de equipos. Aunque parece un número pequeño, la realidad es que existen unos 3.900 millones de dispositivos activos en el planeta. Esto significa que la aplicación dejará de funcionar en unos 15 millones de equipos, una cantidad de aparatos que asusta si se piensa en el volumen de chatarra electrónica que esto puede generar.

El impacto de la actualización en el sistema Android La decisión de WhatsApp no es arbitraria ni busca simplemente obligar a la gente a comprar hardware nuevo. Las versiones viejas del sistema operativo de Google carecen de los parches de seguridad necesarios para proteger las conversaciones actuales de posibles ataques. Al subir el mínimo a la versión 6.0, la plataforma garantiza que las funciones de cifrado y privacidad corran sobre una base de código más moderna que no tiene tantos agujeros.

Es importante destacar que no se trata solo de no poder actualizar a la última versión con funciones nuevas. El servicio directamente dejará de conectar con los servidores de la empresa. Los usuarios que tengan versiones obsoletas recibirán un aviso indicando que el software requiere una actualización obligatoria para seguir usándose. Al intentar descargarla de la tienda oficial, el mensaje de error será claro: el equipo ya no es compatible con el sistema Android requerido por la aplicación y no habrá forma de saltear ese paso.