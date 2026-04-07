WhatsApp dejará de funcionar en millones de equipos Android a partir de septiembre
WhatsApp sube el requisito mínimo al sistema Android 6.0. La medida afecta a 15 millones de dispositivos en todo el mundo según los datos oficiales.
La empresa Meta confirmó un nuevo cambio en los requisitos técnicos para utilizar su servicio de mensajería. A partir de septiembre, el sistema WhatsApp dejará de ser compatible con las versiones antiguas de Google, exigiendo como mínimo la actualización a la versión 6.0 para poder enviar mensajes de texto o realizar llamadas.
Este cambio de API ocurre después de tres años de estabilidad en los requerimientos básicos del sistema operativo móvil más usado. La última vez que se subió la vara fue en octubre de 2023, por lo que el anuncio actual sigue el ritmo habitual de actualizaciones de seguridad que impone la compañía Meta a nivel global.
Según las cifras publicadas por Google Play Console, las versiones 5.0 y 5.1 representan apenas el 0,4% de la distribución total de equipos. Aunque parece un número pequeño, la realidad es que existen unos 3.900 millones de dispositivos activos en el planeta. Esto significa que la aplicación dejará de funcionar en unos 15 millones de equipos, una cantidad de aparatos que asusta si se piensa en el volumen de chatarra electrónica que esto puede generar.
El impacto de la actualización en el sistema Android
La decisión de WhatsApp no es arbitraria ni busca simplemente obligar a la gente a comprar hardware nuevo. Las versiones viejas del sistema operativo de Google carecen de los parches de seguridad necesarios para proteger las conversaciones actuales de posibles ataques. Al subir el mínimo a la versión 6.0, la plataforma garantiza que las funciones de cifrado y privacidad corran sobre una base de código más moderna que no tiene tantos agujeros.
Es importante destacar que no se trata solo de no poder actualizar a la última versión con funciones nuevas. El servicio directamente dejará de conectar con los servidores de la empresa. Los usuarios que tengan versiones obsoletas recibirán un aviso indicando que el software requiere una actualización obligatoria para seguir usándose. Al intentar descargarla de la tienda oficial, el mensaje de error será claro: el equipo ya no es compatible con el sistema Android requerido por la aplicación y no habrá forma de saltear ese paso.
Qué deben hacer los usuarios con un teléfono antiguo
Si tenés un teléfono que todavía corre bajo la versión 5.1 de Google, las opciones para seguir comunicado son bastante limitadas. La solución más lógica para seguir usando el servicio de Meta es adquirir un equipo con una versión de software más actual. Si el aparato está en buenas condiciones físicas, algunos expertos sugieren intentar el cambio de la ROM, lo que permite instalar una versión superior de forma no oficial, aunque este proceso borra todos los datos y requiere conocimientos técnicos.
Para la mayoría que usan el celular para trabajar o estar en contacto con la familia, lo ideal es verificar la versión en los ajustes del equipo. Si el teléfono permite saltar a la versión 6.0 mediante una actualización oficial, hay que hacerlo cuanto antes para no quedarse afuera. En caso contrario, el acceso a los chats y a los grupos se perderá de forma permanente ni bien llegue el mes de septiembre. Es un buen momento para revisar esos cajones donde guardamos equipos viejos y ver si todavía sirven para algo o si ya pasaron a mejor vida digital.