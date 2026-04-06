WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 10 de abril

La aplicación de mensajería WhatsApp anunció que dejará de ser compatible con una serie de teléfonos móviles a partir del 10 de abril de 2026, como parte de sus actualizaciones periódicas para mejorar la seguridad y el rendimiento del servicio.

La medida impactará principalmente en celulares antiguos que ya no reciben actualizaciones de sistema operativo, lo que impide que puedan cumplir con los requisitos técnicos necesarios para ejecutar la app correctamente.

Entre los equipos afectados se encuentran modelos de distintas marcas que operan con versiones antiguas de Android e iOS. En particular, dejarán de ser compatibles aquellos teléfonos que no cuenten con Android 5.0 o superior o con iOS 15.1 en adelante , condiciones mínimas exigidas actualmente por la plataforma.

Esto incluye dispositivos lanzados hace más de una década , que ya quedaron fuera del soporte oficial de sus fabricantes.

Desde la compañía explican que estas actualizaciones son necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios y ofrecer nuevas funciones. Los sistemas operativos antiguos no pueden sostener mejoras en cifrado, privacidad y rendimiento, lo que obliga a discontinuar su compatibilidad.

Además, la app incorpora constantemente nuevas herramientas que requieren mayor capacidad técnica, algo que los equipos más viejos no pueden soportar.

Una lista de los teléfonos celulares que podrían ya no tener más WhatsApp este año. Foto: Archivo MDZ WhatsApp.

Qué deben hacer los usuarios afectados

Quienes tengan alguno de los celulares incluidos en la lista deberán considerar actualizar su dispositivo si desean seguir utilizando WhatsApp sin inconvenientes.

También se recomienda realizar una copia de seguridad de las conversaciones antes de la fecha límite, para evitar la pérdida de información al cambiar de equipo.

Este tipo de medidas no es nuevo: periódicamente, WhatsApp revisa qué dispositivos continúan siendo compatibles con su servicio, en función de la evolución tecnológica y los estándares de seguridad.

En ese sentido, la decisión que entrará en vigencia el 10 de abril forma parte de una política habitual de la empresa, orientada a mantener la calidad del servicio y proteger los datos de los usuarios.