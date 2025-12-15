Viajar a Buenos Aires: cómo funciona el TelePASE y qué pasa si no lo tenés

Quienes viajen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante las vacaciones deberán contar con TelePASE activo para circular por las autopistas porteñas. A partir de enero de 2026, el sistema de cobro automático sin barreras será total en la red de AUSA, lo que busca agilizar el tránsito, reducir demoras y evitar infracciones por falta de pago.

La Ciudad de Buenos Aires avanza hacia un sistema integral de peajes sin barreras, conocido como free flow , que elimina las cabinas tradicionales y permite el cobro automático mediante lectura de patente o dispositivo. En este esquema, TelePASE es el único medio habilitado para abonar el uso de las autopistas porteñas, una condición que rige desde 2020 y que se consolidará plenamente en enero de 2026.

La medida impacta especialmente en los turistas que llegan desde el interior del país. Si bien una gran parte de los conductores ya se sumó al sistema, todavía se detectan vehículos de otras provincias que circulan sin TelePASE, lo que puede derivar en multas, cargos administrativos y demoras posteriores.

“Con la llegada de los turistas a la ciudad, desde AUSA recordamos la importancia de adherirse a TelePASE por patente y retirar el dispositivo al llegar. De esta manera, los conductores evitan contratiempos y disfrutan de un viaje más fluido. Actualmente, 9 de cada 10 autos que ingresan a la red de autopistas porteñas ya cuentan con TelePASE”, señaló Roberta Ramos, gerente de Servicios y Gestión Comercial de Clientes de AUSA.

AUSA tiene a su cargo la concesión de la red de autopistas de la Ciudad de Buenos Aires , que incluye los principales accesos y corredores viales. Entre ellos se encuentran la Autopista Lugones, Cantilo, Illia, 25 de Mayo, Perito Moreno, Paseo del Bajo, 9 de Julio Sur, Dellepiane y Cámpora, además de la gestión de distintos corredores urbanos estratégicos.

Autopistas con TelePase AUSA

En estas trazas, el cobro se realiza de manera automática mediante pórticos equipados con tecnología de lectura. El conductor no necesita reducir la velocidad ni detenerse, lo que disminuye riesgos de siniestros y mejora la fluidez del tránsito, especialmente en horarios pico o en períodos de alta demanda turística.

Más control, seguridad y ahorro de tiempo

La operación sin barreras se complementa con un sistema integral de monitoreo y asistencia. AUSA cuenta con más de 700 cámaras distribuidas en más de 50 kilómetros de traza, vigilancia permanente desde su Centro de Monitoreo y un esquema de respuesta ante incidentes con tiempos promedio de arribo de entre 7 y 9 minutos, gracias a cinco bases de seguridad vial y 17 móviles activos.

Según datos correspondientes al período enero-julio de 2025, los usuarios de AUSA realizan en promedio 828.900 pasadas diarias por los peajes de la red. Con el sistema free flow, se estima que los conductores pueden ahorrar más de un día completo al año en tiempos de traslado, además de reducir el consumo de combustible y las emisiones contaminantes asociadas a las detenciones.

Avances del sistema Free Flow en la Ciudad

La transformación hacia los peajes sin barreras comenzó hace varios años. La Autopista Paseo del Bajo se inauguró en 2019 con este sistema para todo tipo de tránsito. En 2023, la Autopista Illia se convirtió en la primera autopista inteligente para tránsito liviano. Posteriormente, el Peaje Alberti incorporó pórticos de cobro automático y, en 2024, el Peaje Parque Avellaneda sumó tres carriles con lectura automática.

Más recientemente, quedó habilitado el pórtico de la Autopista Perito Moreno, que reemplaza 30 cabinas tradicionales. En ese punto, el pago en efectivo seguirá disponible en cabinas habilitadas hasta noviembre de 2025, antes de la implementación total del sistema sin barreras.

Cómo adherirse a TelePASE paso a paso

La adhesión a TelePASE es gratuita, simple y rápida. Los conductores pueden registrarse de manera online en el sitio oficial telepase.com.ar o a través de la aplicación de Mercado Pago, asociando el medio de pago elegido. También existe la posibilidad de realizar el trámite de forma presencial en los puntos de atención de AUSA dentro de la Ciudad.