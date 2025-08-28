Vecinos reportaron un nuevo cráter en Avellaneda y hay indignación

Vecinos del partido de Avellaneda volvieron a reportar un cráter , esta vez en la calle Rivadavia, en Piñeyro , que complica aún más la circulación del tránsito en la zona. Este nuevo hecho se suma al ocurrido hace algunos días, cuando los residentes del lugar afirmaron que este problema viene sucediendo desde hace varias semanas.

El hundimiento de la calzada se produjo después de que los caños metálicos corroídos provocaran filtraciones , lo que derivó en el desgaste progresivo del suelo hasta provocar finalmente el colapso.

El cráter se formó el 7 de julio y, recién casi dos meses después, comenzaron las obras de refacción. Los comercios ubicados en Rivadavia y Fiorito tuvieron que instalar compuertas por los riesgos de lluvia que podían generar inundaciones.

A pesar del inicio de estas obras para reparar el hundimiento de la calzada ocasionado por los caños cloacales dañados, la circulación sigue restringida.

Uno de los cráteres que reportaron los vecinos hace algunos días.

Hace algunos días, en la avenida Belgrano y la calle Alsina, en pleno centro de Avellaneda, ocurrió el mismo problema: la cinta asfáltica cedió y generó un cráter.

Este hundimiento, de casi cinco metros de profundidad, ocupa gran parte de la calle Alsina, complicando seriamente el flujo del tránsito. Incluso se observaron rajaduras y pequeños cráteres alrededor del hundimiento, algo que podría derivar en una complicación mayor.