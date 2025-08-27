Alerta, caos y evacuación en Palermo por la rotura de un caño maestro de gas

En medio de los trabajos que realizan operarios en el Metrobus de Juan B. Justo y Paraguay, intersección del barrio porteño de Palermo , se desató una fuga de gas desde hace más de una hora. Por ello, las autoridades ordenaron llevar a cabo un o perativo inmediato de la mano de los Bomberos de la Ciudad y personal del SAME .

De acuerdo con el personal, el incidente ocurrió luego de que se rompiera un caño durante los trabajos de reparación del Metrobús , frente al Sanatorio Los Arcos.

Tras la fuga, desde Metrogas explicaron: “Estamos en el lugar trabajando para reparar. Fue una rotura realizada por una máquina excavadora que estaba haciendo tareas de repavimentación”.

Como medida preventiva, las Comisarías Vecinales 14 A y 14 B procedieron a cortar el tránsito en la zona, afectando el flujo vehicular en ambas direcciones, en un radio de tres cuadras. Asimismo, por la fuga , anunciaron que se interrumpirá el servicio del Ferrocarril San Martín momentáneamente.

A su vez, bomberos de la Ciudad, personal del SAME y efectivos policiales se desplazaron al lugar para garantizar la seguridad de los vecinos mientras se aguardaba la intervención de Metrogas.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni heridos, pero las autoridades continúan trabajando en el sitio para controlar la situación y minimizar los riesgos asociados con el escape de gas.

Mirá el video de la fuga de gas