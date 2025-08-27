La casa donde vivió Maradona fue rescatada del olvido por Ariel García Furfaro, un empresario que pasó de héroe de barrio a protagonista de un escándalo nacional.

Ariel García Furfaro es el empresario, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., que compró la casa de Diego Maradona en el barrio porteño de Villa Devoto e invitó a sus vecinos a ver la final del Mundial de Qatar de 2022, torneo en el que la Selección argentina se quedó con el título.

A fines de noviembre de 2022 Ariel García Furfaro, quien se encuentra detenido por las muertes por el fentanilo contaminado, compró junto con sus hermanos la vivienda del futbolista, ubicada en la calle José Luis Cantilo al 4500, en Villa Devoto, donde Diego Maradona vivió varios años después de su pase de Argentinos Juniors a Boca en 1981.

A punto de ser rematada y casi demolida, el empresario decidió adquirir la propiedad para evitar que la misma desaparezca y, por eso, después del partido con México, el clan Furfaro la compró por 900 mil dólares.

Es de esa transacción que surge la historia de los vecinos de Villa Devoto, que en la final frente a Francia fueron a disfrutar de una emocionante tarde en el patio de Diego Maradona, ahora perteneciente a Furfaro.

garcía furfaro Ariel García Furfaro, señalado como una de las principales cabezas detrás del negocio de HLB Pharma, se entregó en el aeropuerto de Ezeiza. NA Durante horas, el chalet estuvo invadido por vecinos festejando, sumado a medios gráficos y de televisión, que pusieron en contexto uno de los mejores momentos de la final.