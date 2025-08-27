De custodiar la memoria de Diego Maradona a la sombra del escándalo por el fentanilo contaminado
La casa donde vivió Maradona fue rescatada del olvido por Ariel García Furfaro, un empresario que pasó de héroe de barrio a protagonista de un escándalo nacional.
Ariel García Furfaro es el empresario, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., que compró la casa de Diego Maradona en el barrio porteño de Villa Devoto e invitó a sus vecinos a ver la final del Mundial de Qatar de 2022, torneo en el que la Selección argentina se quedó con el título.
A fines de noviembre de 2022 Ariel García Furfaro, quien se encuentra detenido por las muertes por el fentanilo contaminado, compró junto con sus hermanos la vivienda del futbolista, ubicada en la calle José Luis Cantilo al 4500, en Villa Devoto, donde Diego Maradona vivió varios años después de su pase de Argentinos Juniors a Boca en 1981.
A punto de ser rematada y casi demolida, el empresario decidió adquirir la propiedad para evitar que la misma desaparezca y, por eso, después del partido con México, el clan Furfaro la compró por 900 mil dólares.
Es de esa transacción que surge la historia de los vecinos de Villa Devoto, que en la final frente a Francia fueron a disfrutar de una emocionante tarde en el patio de Diego Maradona, ahora perteneciente a Furfaro.
Durante horas, el chalet estuvo invadido por vecinos festejando, sumado a medios gráficos y de televisión, que pusieron en contexto uno de los mejores momentos de la final.
En ese entonces el dueño de ambos laboratorios era el salvador de la casa de Diego Maradona, pero ahora es la imagen negra del país al estar detenido en la causa por el fentanilo contaminado.
"Desde que se abrió esta casa en el segundo partido no paramos de ganar y sabíamos que íbamos a ser campeones. Sabíamos que Messi se transformó en Maradona y que Argentina jugaba con 12. Lo supimos, lo dijimos siempre", había manifestado Ariel García Furfaro en diálogo con la TV Pública.