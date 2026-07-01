Robots humanoides: lanzamiento masivo de los ultrabiónicos en tamaño real

La empresa china UBTECH acaba de presentar su visión a largo plazo para la inevitable simbiosis entre humanos y máquinas de la serie UWORLD U1, que consta de robots humanoides ultrabiónicos de tamaño real , siendo los primeros del mundo diseñados para una producción masiva.

Si uno lo piensa bien y sin juicio previo, en la mecánica de la vida actual hay mínimo un robot detrás. Ya es parte del asunto existencial. Si uno lo piensa bien y sin juicio previo, en la mecánica de la vida actual hay mínimo un robot detrás. Ya es parte del asunto existencial.

Los chinos están en el futuro hace rato. Son los claros cabecillas de la distopía tecnológica que cubre todo el mundo. Y saben que van a vendernos una forma de vivir que, hasta el momento, parece inexorable.

La única voz aportando sensatez y sentimiento es la del jefe del Vaticano en su histórica encíclica "Magnifica Humanitas". La única voz aportando sensatez y sentimiento es la del jefe del Vaticano en su histórica encíclica "Magnifica Humanitas".

No les fue nada bien con la hoz y el martillo del comunismo primario del siglo XX. Pero en la centuria actual, ahora con chips y análisis de datos, la China after pero re contra after Mao se dispone a recuperar el tiempo perdido.

Lo están haciendo sin librar ninguna guerra ni amenazar con bombas ni el cacareo occidental: el silencio y la perseverancia en el propósito son armas que les ofrece el legado de una cultura milenaria, como pocas.

En esta pareja de baile todo se presenta normal, salvo el hecho que uno de ellos es un robot humanoide.

Robots humanoides

¿A qué se le denomina robot humanoide? Es coincidencia que es un robot diseñado con una estructura corporal y capacidades similares a las humanas. Y este diseño "amigable" es menos amenazante a la hora de operar en entornos construidos para personas.

Si la realidad imita la naturaleza, la robótica lo hace con el género humano, hasta en los detalles más estrafalarios. Si la realidad imita la naturaleza, la robótica lo hace con el género humano, hasta en los detalles más estrafalarios.

Y ya es una noción asimilada que los robots humanoides son el próximo gran avance en la automatización industrial. No será en el futuro. Es el presente. Y es un gran replanteo en la historia de la humanidad.

Insisto con repasar la encíclica del Papa León XIV, porque desde allí puede iniciarse un debate laico, fuera del dogma religioso (no de la fe, aclaro), masivo e inteligente. No asoma otra autoridad mundial. Quizá es hora de "imitar" los modelos de procesamiento de información de la Inteligencia Artificial.

Robots

UBTECH acaba de anunciar lo que se sabía que ocurriría pero quizá más adelante. Esto es la producción masiva, en serie, del modelo UWORLD U1.

El mundo jamás asistió a un anuncio que avisa que esta tecnología de robots humanoides ultrabiónicos y de tamaño real ya está en proceso de producción.

Los ejecutivos chinos de la empresa tecnológica apuran entre las primeras informaciones sobre este hito por demás inquietante que planean "donar 100 robots humanoides personalizados de la Serie U1". Los pedidos acumulados por UWORLD U1 han superado, hasta ahora, las 13.361 unidades.

James Zhou, el fundador de la empresa, explicó cuál es su manera de entender el futuro con esta simbiosis. Habló de tres etapas que progresan una con la otra.

1- La eliminación de trabajos peligrosos y repetitivos para liberar a las personas de tareas arriesgadas.

2- La integración en la vida cotidiana mediante aplicaciones de acompañamiento y servicios.

3- El avance hacia una interacción cada vez más fluida entre humanos y robots inteligentes.

Robótica

En otro tramo el innovador chino dejó en claro que estaríamos en la segunda fase de su empresa, que comenzó en 2023 y culminaría en 2033. El negocio se está expandiendo al sector de la robótica de consumo. Y en esa hoja de ruta el 2026 es un año clave para estos procesos corporativos que piensan en nuestras necesidades. Y ni siquiera las de los próximos seis meses, sino las de las décadas venideras.

Si el capitalismo recibió críticas por la configuración de una sociedad de consumo, los comunistas chinos piensan en lo que vamos a creer que necesitamos durante toda una vida. Y casi al decir de Perón, donde hay una necesidad, hay una venta. Obviously. Si el capitalismo recibió críticas por la configuración de una sociedad de consumo, los comunistas chinos piensan en lo que vamos a creer que necesitamos durante toda una vida. Y casi al decir de Perón, donde hay una necesidad, hay una venta. Obviously.

En Asia no hay dilemas entre robots humanoides y humanos. El tema pasa por encabezar el mercado de consumo de robótica. Parecen realidades en paralelo. A veces, no complementarias.

Los modelos anunciados incluyen piel biomimética, hardware de inteligencia incorporada, sistemas operativos, modelos de lenguaje a gran escala, basados en emociones. Esta arquitectura es la que se despliega en el mundo real.

No termina allí. Los robots humanoides incorporan una columna cervical biomimética de doble pivote. ¿Para qué? Para replicar hasta el 90 % de los movimientos humanos fundamentales. Y, además, el sistema incorpora el primer sensor del mundo con capacidad de reconocimiento de emociones. ¿A cuento de qué?

Esto cubre el padecimiento de la soledad en la sociedad del futuro. El sensor es capaz de identificar más de 20 estados emocionales sutiles y con una precisión superior al 90 %.

En el lanzamiento UWORLD presentó la "Iniciativa de Compañerismo Humano-Robot". ¿Se entiende por dónde transita el modo de vida que lidera esta tecnología en el planeta? Lo repito: "Iniciativa de Compañerismo Humano-Robot". En el lanzamiento UWORLD presentó la "Iniciativa de Compañerismo Humano-Robot". ¿Se entiende por dónde transita el modo de vida que lidera esta tecnología en el planeta? Lo repito: "Iniciativa de Compañerismo Humano-Robot".

China cuenta con más de 90 millones de adultos que viven solos y 118 millones de personas mayores cuyos hijos ya se han independizado. Se estima que entre el 10 % y el 20 % de las personas que viven solas cumplen con los criterios clínicos para trastornos de salud mental.

Donde hay una necesidad, reitero, hay una venta.

No es de necios suponer que al que no compre ni consuma, intuyo, le será bastante difícil gozar de algo parecido a lo que creímos alguna vez que era la vida. O como nos la contaron.

No es una catástrofe, pero sí un verdadero peligro. Y de dimensiones no calculadas. O calculadas pero por 25 tipos en todo el mundo. No es una catástrofe, pero sí un verdadero peligro. Y de dimensiones no calculadas. O calculadas pero por 25 tipos en todo el mundo.

Pero, claro, se supone que la humanidad siempre se las ha sabido arreglar. Y hemos salido adelante. Y la historia es gratificante en sucesos que irrumpieron por la razón o la fuerza.

Nos las hemos arreglado, siempre.

Podría ser una idea a modo de último refugio, pero tiendo a creer que también podría convertirse en un punto de encuentro.