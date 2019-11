Vistalba: le robaron dos veces en una semana y decidió mudarse

Federico y su novia se mudaron hace cinco meses al barrio Balcón de Vistalba, en Luján de Cuyo, en busca de tranquilidad. Nunca imaginaron que antes de que termine el año iban a tener que abandonar la vivienda que alquilaron tras sufrir dos robos en menos de una semana.

"El domingo 3 se metieron dos personas cuando mi novia estaba durmiendo. Se llevaron computadoras y elementos de trabajo. Es una zona tranquila, pero hay un baldío por el que le han entrado a robar a la mayoría de los vecinos", explicó Federico.

Y agregó: "El lunes pasado estábamos terminando de cenar cuando escucho un ruido. Me acerco a la ventana y un tipo corre la cortina y me apunta con un arma. Me amenazó con matarme para que le abriera y se metieron tres personas. Nos robaron los celulares, electrodomésticos y dinero en efectivo".

Este hecho de inseguridad -el segundo en una semana- fue la gota que rebalsó el vaso y Federico y su novia decidieron abandonar la vivienda por temor a que vuelva a ocurrir un episodio similar. "Es una zona tranquila, pero por ese baldío se meten y la dueña no hace nada. Nos cansamos y rescindimos el contrato de alquiler. Volvimos a la casa de mis padres hasta encontrar un lugar donde sentirnos tranquilos", explicó Federico

Si bien pudo recuperar algunas de sus pertenencias luego de que la Policía realizara un allanamiento y detuviera a los presuntos delincuentes, Federico asegura que prefiere abandonar el domicilio a seguir viviendo con miedo.

"A la mayoría de los vecinos se les han metido. Los detuvieron y recuperamos algunas de las cosas, pero nada me asegura que no salgan en libertad. Por suerte cuando nos entraron teníamos dinero para darles porque si no nos mataban", cerró.