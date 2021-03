Ganancias Deportivas: un trascendido pone en alerta a dependencias estatales

Algunas versiones que circularon en la tarde de este viernes evocaron fantasmas alrededor del modo en el que algunos se están obsesionando con Ganancias Deportivas, la red de "inversiones" que ofrece un 20% mensual de beneficios en base a un supuesto sistema en el que apostadores profesionales comparten lo que ganan.

La polémica propuesta causa furor en el sur de Mendoza. Pero el trascendido de hoy va más allá: indica que un auxiliar de los tribunales de San Rafael -donde la red tiene más de 40.000 miembros- habría sacado dinero de la caja de una dependencia oficial para meterlo en GD. Una irregularidad absoluta.

Colegas locales confirmaron que se está hablando de un empleado con veinte años de antigüedad en el Poder Judicial. No sería insólito, ya que los propios promotores de la iniciativa han señalado que decenas de personas, entusiasmadas por la promesa de obtener dinero sin trabajar, están vendiendo vehículos y terrenos para destinar sus ahorros a GD.

La fiebre es tal, que hasta hay personas que dejan sus trabajos porque obtienen mejores ingresos a través de la red, que muchos señalan como un posible esquema Ponzi y que es el eje de una investigación judicial que aún no ha concluido. Entre las dudas que persisten, está la del origen y el destino de los fondos que se manejan, un circuito que no ha sido aclarado.

Y los rumores de este lunes ponen en relieve una de las preocupaciones más grandes alrededor del sistema: que alguna dependencia pública termine poniendo dinero en la red en un intento por acrecentar sus arcas. Si hay personas rematando autos y propiedades, ¿cuánto falta para que alguien coloque plata del Estado allí?

Desde luego, es sólo una posibilidad. Hasta que la Justicia no se expida, tanto la empresa como sus promotores y usuarios gozan de la presunción de inocencia. Lo que no implica que no haya que seguir el caso con atención.