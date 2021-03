Ganancias Deportivas: el principal referente busca que no lo detengan

David Villegas es uno de los máximos referentes de Ganancias Deportivas (GD), una polémica red de "negocios" que ofrece beneficios más allá de lo que da cualquier otra inversión. Desde hace algunos meses, MDZ viene advirtiendo sobre las dudas que genera el sistema, e incluso el Ministerio Público Fiscal inició una causa de oficio para verificar si existe o no un delito en la movida que causa furor en el sur de la provincia, especialmente en San Rafael.

Y esta semana hubo novedades. Hace unos días, los abogados de Villegas se presentaron en la fiscalía de instrucción de Javier Giaroli invocando el artículo 282 del Código Procesal Penal. ¿El objetivo? Garantizar que el hombre mantenga su libertad, al considerar que el aludido podría ser imputado en la investigación.

El Ministerio Público respondió que por ahora no existe "ningún señalamiento" en su contra y que sólo se ha citado a Villegas como testigo. "Eso implica -dice el texto- que no ha sido ni es parte en la actualidad de la presente investigación".

Ganancias Deportivas aún no comunicó a la Justicia de dónde sale el dinero que maneja

Además, Giaroli citó a Villegas para que comparezca y confirme a sus representantes legales, que -según fuentes locales- serían también los defensores de otros socios de GD. Instó, por otra parte, a que se ofrezca "documentación que acredite la veracidad de los ingresos con los cuales sustentan la operación comercial que se encuentran desarrollando".

Eso implica dos cosas: por un lado, que a la fecha Villegas no ha sido imputado; por otro, que Ganancias Deportivas aún no presentó documentación legal que demuestre de dónde sale y hacia donde va el dinero que circula por el sistema.

Festejo

Al conocer la respuesta de la fiscalía, Villegas se expresó en las redes:

Una de las publicaciones de Villegas.

No obstante, todo lo anterior no implica que la pesquisa haya concluido, y mucho menos que Villegas y sus socios no vayan a ser investigados en el futuro. Por supuesto, les asiste la presunción de inocencia, como a cualquier ciudadano. Pero la opinión de diversos especialistas que viene consultando este diario invita, como mínimo, a seguir de cerca el desarrollo de GD: son demasiados los mendocinos que están poniendo sus ahorros ahí y no está claro si su dinero está a buen resguardo.

Entre tanto, las reacciones tienden a ser sumamente agresivas con quienes osan plantear interrogantes sobre el sistema. Días atrás, de hecho, la periodista sanrafaelina Bibiana Toledo -que analiza el caso hace tiempo- tuvo que cerrar algunas de sus cuentas en redes sociales por la cantidad de insultos que recibía, tras haber expresado dudas sobre el origen y el destino de los fondos que maneja la empresa.

Cada vez más grande

El sur de Mendoza es sede desde hace algunos meses de un extraño fenómeno colectivo. La gente pone dinero en Ganancias Deportivas, un "negocio" al que han entrado miles de personas -se cree que más de 40.000- y que promete altísimos beneficios en poco tiempo. ¿El secreto? La empresa tendría contacto con una serie de especialistas en apuestas que, al ser tan cracks, recaudan gigantescas ganancias y en un rapto de generosidad... ¡deciden repartir una parte!

Además -si bien no es obligatorio- en el caso de que un participante consiga atraer a más personas, comenzará a percibir todavía más dividendos, lo cual hace que la grilla siga creciendo.

Lo cierto es que si el 20% mensual de beneficios que ofrece GD es real, no se entiende cómo los grandes financistas del mundo no paran mientes en el sur mendocino, donde el capitalismo estaría ingresando en una etapa donde es más conveniente poner plata en apuestas que salir a trabajar o a invertir en negocios. La polémica está a la orden del día y, como aclararon a este diario fuentes de la fiscalía, la pesquisa está muy lejos de cerrarse.

