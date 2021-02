Ganancias Deportivas: qué dicen los especialistas sobre el nuevo sistema de apuestas

En el programa No Tan Millennials hablamos sobre Gananciasdeportivas.net, una página de inversión y apuestas donde quienes ponen su dinero, supuestamente, reciben ganancias del 240% anual. Los organizadores estaban radicados en España y luego en Costa Rica y dicen que cuentan con un grupo de expertos deportivos que apuestan el dinero de los "inversores". Además, una persona puede llevar más inscriptos y aumentar sus ingresos, aunque no es una condición excluyente.

En San Rafael, un ciudadano llamado David Villegas asegura que reclutó a más de 20 mil apostadores. Las personas están vendiendo sus vehículos y entregando sus negocios para tener dinero que invertir, según cuentan desde ese departamento sureño. Sobre todo esto hablamos con el fiscal de delitos económicos, Sebastián Capizzi; con Oscar Demuru, dirigente político del partido justicialista y empresario sanrafaelino y con un experto de criptomonedas, Albert Conti.

Oscar Demuru, dirigente político del partido justicialista y empresario sanrafaelino, confirmó que "hay mucha gente de San Rafael dentro de este sistema, que en sí mismo no tiene lógica, por más de que ahora hay gente a la que le va bien". "Hoy el Banco Nación no alcanza a dar el 3% y Ganancias Deportivas ofrece el 14 o 15 neto, con lo cual hay algo que no está cerrando. No es sostenible en el mundo una tasa de ganancia en ese número. Incluso en 2020 cuando no hubo casi ingresos en el futbol, en gananciasdeportivas.net sí los hubo", explicó.

Por su parte, Albert Conti, especialista en criptomonedas, dijo que "en los últimos años, entre la facilidad que hay para la llegada a la masividad a través de las redes sociales, más la gran herramienta que es para recaudar dinero de forma anónima e internacional el bitcoins, se ha logrado a una primavera para estos sistemas".

¿Por qué estas páginas trabajan con criptomonedas?, le preguntamos a Conti, quien aseguró que "lo usan como puente, pero los precios se los transmiten a los usuarios en euros. Ellos absorben el bitcoins. Lo utilizan porque es anónimo, principalmente, entonces si el día de mañana desactivan esto será muy difícil trazar quiénes estuvieron detrás":

Finalmente, el fiscal de delitos económicos Sebastián Capizzi contó que "ya se ha actuado de oficio en la unidad fiscal correspondiente para determinar la existencia o no de algún ilícito sobre esto". Dijo que, en principio, ni en la primera ni en la segunda circunscripción judicial hay denuncias.

¿Qué indicios tienen de que estamos ante un eventual delito o una estafa piramidal? "Los indicios están en esto de que deben ser reclutadas personas para que el esquema funcione. Teniendo en cuenta que es un subsistema que no produce algo tangible, sino que funciona a partir del azar, entonces hace pensar en la existencia de un esquema piramidal. Esto lleva a alertar sobre la posibilidad de la existencia de un fraude", explicó.

"Ahora quizás estamos en el momento de esplendor, justamente las claves para que estos sistemas funcionen son que al comienzo haya ganadores que entusiasmen a más aportantes", detalló. Capizzi dijo que a nivel de investigación penal están intentando ver quiénes son las personas detrás de esto, quiénes son los organizadores y quiénes deberían responder el forma civil, si esto no llega a conseguir las ganancias que están prometiendo.

¿Qué sucede con quienes reclutan gente, quienes son víctima y parte? "Es posible imputarlos, porque no necesariamente hay que ser líder u organizador para ser responsable, el ejecutor también lo es", concluyó el magistrado.