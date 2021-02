Ganancias Deportivas: la opinión de dos influencers españoles sobre el caso que inquieta a Mendoza

En el sur mendocino hay miles de personas metiendo sus ahorros en la página web Ganancias Deportivas, que ofrece rendimientos mensuales del 20% sin que el inversor haga nada más que esperar. El carácter sospechoso de la oferta hizo que el Ministerio Público Fiscal comience a investigar el tema y eso, junto a la labor periodística que viene llevando adelante el programa No tan millennials, de MDZ Radio, se transformó en una noticia que no solamente llegó a los diarios porteños sino que también despertó comentarios en Europa.

Es que la cantidad de dinero que los mendocinos están inyectando en GD es enorme. Y el dato inquieta porque el funcionamiento de la empresa todavía no está claro, amén de que varios países han advertido sobre su actividad. "Una de las cosas más raras hasta ahora era que nadie en Latinoamérica llamara la atención sobre este asunto", admitió en diálogo con los millennials el financista español José Navarro, que mantiene un canal de educación financiera en Youtube.

Actualmente, la Justicia mendocina está actuando de oficio para evaluar si la compañía opera en el marco de la Ley. Como aún nadie ha perdido dinero, no hay denuncias de particulares.

"Eso es típico de los esquemas piramidales -acusó Navarro-. No es que las personas van perdiendo dinero poco a poco, sino que cuando la estructura revienta todos los que estaban abajo se quedan sin nada y las denuncias llegan de golpe. Por eso el hecho de que no existan denuncias privadas no garantiza nada".

Navarro ha dicho públicamente que está dispuesto a realizar un video retractándose si GD le demuestra fehacientemente que saca dinero de apuestas y no de un esquema Ponzi. Entre tanto, el influencer insiste: "esto está en una etapa de euforia. La gente está dejando sus trabajos y vende terrenos y coches. ¿Cuánto más crecerá? Pues hasta que la euforia dure".

Otra voz

"La gente que se mete muchas veces no quiere escuchar razones", comentó a su turno el también español Álvaro Sáez, más conocido en las redes como Chuiso.

Además de hacer docencia, Chuiso tiene varios emprendimientos financieros, y hace tiempo que denuncia a GD como una estafa. En esa línea, rastreó el inicio de la empresa y se contactó con Rafael Gil, una persona que dice haber estado en los inicios del proyecto.

"Es gente que tiene un historial en el mundo de los multiniveles y venían de empresas que ya habían quebrado. Este hombre me contó que a él lo desplazaron y quedó resentido, por eso reveló algunos detalles", agregó el entrevistado.

Esta es la nota completa sobre los orígenes de la red:

Por otro lado, Chuiso destacó que GD está entre las empresas que despiertan un "alerta" en la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España. El mensaje que difunden las autoridades ibéricas puede verificarse aquí, y a continuación compartimos una captura de pantalla: El mensaje de advertencia que aparece en la página de la CNMV de España.

Por supuesto, los lectores son libres de poner su dinero donde quieran. Pero es lícito, a su vez, destacar que existen estas advertencias a una orilla y otra del océano y por parte de diversos analistas.