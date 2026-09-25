Marcha del Orgullo tiene fecha: el Gobierno porteño y el colectivo LGBTIQ+ llegaron a un acuerdo

La Marcha del Orgullo se realizará el sábado 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, luego de que la Comisión Organizadora y el Gobierno porteño alcanzaran un acuerdo para compatibilizar la movilización con el operativo previsto por la visita del papa León XIV, que comenzará al día siguiente.

La definición llegó después de varios días de tensión entre ambas partes. La administración de Jorge Macri había planteado trasladar la marcha al 21 de noviembre debido al despliegue de seguridad y servicios previsto para la llegada del pontífice, mientras que las organizaciones habían rechazado modificar una fecha anunciada con anticipación.

Finalmente, el diálogo permitió mantener el cronograma original. “Junto al Gobierno de la Ciudad llevamos adelante un trabajo conjunto en el que ambas partes intercambiamos propuestas y alternativas”, señaló la Comisión Organizadora en el comunicado con el que confirmó el acuerdo.

Desde el colectivo LGBTIQ+ destacaron que la solución permitirá garantizar la realización de ambos acontecimientos y remarcaron la importancia de la coordinación entre los distintos actores involucrados.

La discusión comenzó cuando el Gobierno porteño solicitó reprogramar la movilización para liberar recursos destinados al operativo por la visita de León XIV. La propuesta contemplaba realizar la marcha el 21 de noviembre y mantener el acompañamiento logístico de la Ciudad.

Los organizadores se opusieron y sostuvieron que modificar la fecha implicaba afectar una planificación que involucra a miles de personas de distintos puntos del país y del exterior. También señalaron que ya existían reservas de transporte y alojamiento y que numerosas organizaciones, artistas, sindicatos y delegaciones habían previsto su participación.

Otro de los argumentos planteados fue el impacto sobre las movilizaciones del Orgullo que se realizan en distintas ciudades del país y que organizan sus calendarios en relación con la marcha nacional.

En medio de la disputa, desde la Comisión Organizadora también habían aclarado que el pedido de reprogramación no había sido formulado por el Gobierno nacional ni por el Vaticano, sino por la administración porteña. Esa diferencia había sido señalada públicamente durante los primeros días de la discusión.

Cómo será el operativo por la Marcha del Orgullo

La Marcha del Orgullo tendrá lugar un día antes del arribo de León XIV a la Argentina. La visita papal se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre e incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

El operativo de seguridad contempla cuatro eventos masivos, once actividades cerradas y un comando unificado durante 120 horas. Las autoridades estimaron una convocatoria global cercana a siete millones de personas durante la visita.

En este contexto, la Ciudad y los organizadores deberán coordinar recorridos, accesos, servicios y dispositivos de seguridad para garantizar el desarrollo de la movilización y, al mismo tiempo, permitir el despliegue previsto para la llegada del pontífice.

La organización de la Marcha del Orgullo consideró que el acuerdo alcanzado demuestra que ambos acontecimientos pueden desarrollarse durante el mismo fin de semana. La fecha del 7 de noviembre quedó así ratificada.