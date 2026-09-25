Una nena de 2 años fue atacada por un pitbull de su familia y quedó internada en terapia intensiva

Una nena de dos años permanece internada en grave estado luego de sufrir un brutal ataque de un perro de su familia en San Miguel de Tucumán . La menor fue trasladada de urgencia al hospital pediátrico Niño Jesús, donde debió ser intubada y quedó alojada en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica.

La niña sufrió graves heridas en el rostro, fracturas en el maxilar superior e inferior y un compromiso en el ojo izquierdo . Los médicos realizaron una intervención maxilofacial y ahora un equipo multidisciplinario de especialistas en pediatría, cirugía maxilofacial y oftalmología sigue de cerca su evolución, mientras analiza los próximos pasos del tratamiento.

Según relató Rosa, la abuela de la niña, en un momento su hermana Claudia salió a buscar unas sillas a su casa y la menor la siguió. En medio de un descuido de apenas unos minutos, la nena habría tocado al animal, que reaccionó y le mordió la cara.

La tía de la menor contó al Canal 8 que fue su propio hijo quien le avisó que el perro había atacado a la niña. Ante la situación, se abalanzó sobre el animal, le metió “la mano en la boca” y le clavó las uñas “para que la suelte”. Después del ataque, un vecino que circulaba en un auto ayudó a trasladar a la menor hasta el hospital pediátrico Niño Jesús, donde recibió atención de urgencia.

La directora del hospital de Niños, Inés Gramajo, explicó que la menor fue intubada al ingresar al centro de salud y sometida a distintos estudios antes de ser trasladada a terapia intensiva.

Posteriormente, un cirujano general y un cirujano plástico realizaron una intervención maxilofacial debido a la gravedad de las lesiones. “Es un paciente grave”, señaló Gramajo.

Por el momento, los médicos tampoco pueden determinar cuál será la evolución de la lesión ocular debido al proceso inflamatorio que atraviesa.

Según fuentes médicas, la niña es evaluada por un equipo multidisciplinario integrado por especialistas en pediatría, cirugía maxilofacial y oftalmología. Los profesionales analizan su evolución y los próximos pasos del tratamiento. Entre las posibilidades se encuentran nuevas intervenciones quirúrgicas de carácter reconstructivo, de acuerdo con la evolución de las lesiones.

El pedido del hospital por los ataques de perros

Ante la gravedad del caso, Gramajo pidió a las familias extremar las medidas de prevención cuando hay niños y animales de gran porte en una misma vivienda.

La médica remarcó que los chicos pequeños no pueden dimensionar el peligro que representa un animal en determinadas situaciones: "El niño no entiende, no puede dimensionar el peligro porque él cree que es para jugar".

En ese sentido, señaló que un perro puede reaccionar de manera diferente si está comiendo, enojado o ante determinadas circunstancias, por lo que consideró fundamental trabajar en la prevención. La directora del hospital también advirtió que durante la época de calor suelen aumentar determinados accidentes domésticos, debido a que los niños permanecen más tiempo jugando y se acuestan más tarde. Entre ellos mencionó las mordeduras de perros, las quemaduras y la ingesta de sustancias tóxicas.