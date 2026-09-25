¿Estuvo bien suspender las clases por el Zonda? La contundente respuesta en la encuesta de MDZ

La decisión generó distintas posturas entre los lectores, con una opción que se impuso claramente frente a las demás.

La suspensión de clases en toda Mendoza ante el alerta por viento Zonda abrió un interrogante que dividió opiniones: ¿estuvo bien anticiparse o se debería haber esperado a conocer la intensidad del fenómeno? Tras una jornada en la que el viento finalmente no alcanzó la fuerza prevista, una encuesta de MDZ recogió la opinión de más de 2.700 lectores.

La opción más votada fue “Sí, la prevención es lo primero”, que reunió el 44,9% de los votos. De esta manera, casi la mitad de los participantes respaldó la decisión de suspender las actividades escolares como medida preventiva frente a los riesgos asociados al fenómeno meteorológico.

En segundo lugar quedó la alternativa “Sí, aunque debería evaluarse por zona”, con el 15% de las respuestas. La propuesta contemplaba la posibilidad de adoptar medidas diferenciadas según las condiciones de cada región de Mendoza, en lugar de aplicar una suspensión generalizada.

Todos los datos de la encuesta de MDZ Entre quienes se manifestaron en contra de la suspensión anticipada, el 12,5% eligió la opción “No, deberían esperar y suspender solo cuando el viento sea intenso”. A su vez, el 11,4% consideró que las clases deberían mantenerse, pero con la posibilidad de que cada familia decidiera si enviar o no a sus hijos a la escuela.

Por último, el 9% respondió que “Es una situación muy complicada de resolver”, mientras que el 7,6% indicó “No lo sé”. Los resultados reflejan las distintas posturas de los participantes sobre una decisión que volvió a poner en discusión cómo actuar ante las alertas meteorológicas y la prevención en el ámbito educativo.