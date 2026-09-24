Continúa el alerta por Zonda en gran parte de Mendoza: en qué zonas y hasta qué hora

A través de su Sistema de Alerta Temprana, el SMN detalló las condiciones climáticas para las próximas horas en la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este viernes 25 de septiembre en Mendoza, luego de una jornada en la que el Zonda fue protagonista y se espera que continúe siéndolo, al menos por algunas horas más.

Según el SMN, continúa el alerta amarilla por Zonda durante la madrugada en todo el llano mendocino: “El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h”, indicaron.

El SMN emitió un alerta por Zonda para este viernes en Mendoza. Además, hay alerta amarilla por nevadas en la cordillera de Malargüe y San Rafael: “El área será afectada por nevadas de variada intensidad. Se esperan valores totales de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros, que pueden ser superados de forma local. En las zonas menos elevadas la precipitación podrá llegar a ser en forma de lluvia o lluvia y nieve mezclada”, detallaron desde el SMN.

La cordillera permanece bajo alerta por vientos fuertes, “con velocidades entre 50 y 70 km/h” y “ráfagas que pueden superar los 100 km/h”.

Así estará el tiempo este viernes en Mendoza Viento : es probable que continúe el viento Zonda durante la madrugada en toda la precordillera, con posible afectación del Gran Mendoza, especial atención en el Valle de Uco y Malargüe durante la madrugada y primeras horas de la mañana. Es probable que disminuya entre las 9 y 10. Desde las 9 hasta las 13 se prevén vientos del sur que afectarán principalmente al Valle de Uco y zona Este. A partir de las 14 se prevé reactivación del viento Zonda en el Valle de Uco, Malargüe y Uspallata, con valores de 35 a 40 km/h. Esta situación se prolongaría hasta las 23.

: es probable que continúe el viento Zonda durante la madrugada en toda la precordillera, con posible afectación del Gran Mendoza, especial atención en el Valle de Uco y Malargüe durante la madrugada y primeras horas de la mañana. Es probable que disminuya entre las 9 y 10. Desde las 9 hasta las 13 se prevén vientos del sur que afectarán principalmente al Valle de Uco y zona Este. A partir de las 14 se prevé reactivación del viento Zonda en el Valle de Uco, Malargüe y Uspallata, con valores de 35 a 40 km/h. Esta situación se prolongaría hasta las 23. Nubosidad: se prevé cielo nublado en Malargüe y zona Sur. Desde las 12 existe probabilidad de precipitaciones débiles en el oeste del Valle de Uco y oeste del Gran Mendoza.

se prevé cielo nublado en Malargüe y zona Sur. Desde las 12 existe probabilidad de precipitaciones débiles en el oeste del Valle de Uco y oeste del Gran Mendoza. Alta Montaña: continuarán las precipitaciones, con mayor intensidad en los sectores Centro y Norte. Pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa un viernes algo nublado y con leve descenso de la temperatura. El Zonda continuaría, aunque se espera que tenga intensidad “moderada”. La mínima esperada es de 15 ºC, en tanto que la máxima sería de 29 ºC.