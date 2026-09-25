Paso a Chile: cómo funcionará el Cristo Redentor y qué pronóstico hay para los próximos días

El tránsito internacional quedó habilitado para todo tipo de vehículos, aunque se anticipan cambios meteorológicos.

El Sistema Integrado Cristo Redentor quedó habilitado este viernes 25 de septiembre, luego de permanecer cerrado, y funcionará con modalidad de 24 horas para todo tipo de vehículos. La decisión se tomó tras una reunión de autoridades en la que se evaluaron las condiciones de alta montaña.

La apertura se concretó a partir de las 11, luego de que las autoridades analizaran la evolución del tiempo y las perspectivas para los próximos días. De esta manera, los viajeros que necesiten cruzar a Chile podrán utilizar el corredor internacional durante toda la jornada.

Sistema Integrado Cristo Redentor HABILITADO 24 hs. para todo tipo de vehículos. Muy buen tiempo hasta el lunes que se presenta Inestable desde las 13 a 23 hs. pic.twitter.com/xzr0G1CcTV — OSVALDO (@VALLEOVA) September 25, 2026 Cristo Redentor: cómo estará el tiempo en alta montaña Según el pronóstico informado para el Sistema Integrado Cristo Redentor, se esperan buenas condiciones meteorológicas hasta el lunes, cuando se anticipa un escenario inestable entre las 13 y las 23.

Por ese motivo, quienes tengan previsto viajar durante el fin de semana deberán mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales, especialmente ante posibles cambios en las condiciones de circulación en la zona cordillerana.