Capital Humano reiteró el pedido para investigar nuevas denuncias en una escuela de Tres de Febrero

El Ministerio de Capital Humano volvió a solicitar información a la provincia de Buenos Aires por nuevas denuncias vinculadas con la Escuela Técnica N° 3 de Loma Hermosa, en el partido de Tres de Febrero . El pedido fue realizado a través de la Secretaría de Educación.

Según un comunicado difundido este viernes, la solicitud apunta a determinar si se inició una investigación sobre las situaciones denunciadas y qué medidas se adoptaron.

Entre las nuevas acusaciones figura la denuncia de que un docente habría mirado pornografía durante el horario de clases. El Ministerio pidió a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense que informe si comenzó una investigación para “constatar la veracidad” de esos hechos.

El documento también menciona versiones periodísticas según las cuales la vicedirectora y una docente del establecimiento habrían obligado a estudiantes a participar de una marcha vinculada con la agrupación La Cámpora. Capital Humano encuadró esa denuncia dentro de posibles situaciones de adoctrinamiento, aunque se trata de hechos que deberán ser investigados y corroborados.

El nuevo pedido se suma a otro requerimiento realizado por el Gobierno nacional el miércoles 23 de septiembre, cuando Capital Humano había solicitado investigar un episodio ocurrido en la misma escuela durante septiembre de 2025.

En ese caso, el Ministerio pidió información a la provincia después de que se difundiera en redes sociales un video en el que se observaba a estudiantes menores de edad y adultos que serían docentes y directivos durante un festejo realizado dentro del establecimiento y en horario escolar. Según la denuncia, en el encuentro se habrían consumido bebidas alcohólicas.

El episodio habría tenido lugar durante las celebraciones por el Día de la Primavera y del Estudiante. La cartera encabezada por Sandra Pettovello pidió entonces conocer si se había iniciado una investigación, cuáles serían las medidas para evitar que una situación similar volviera a ocurrir y qué mecanismos existen para prevenir y sancionar este tipo de conductas.

Reclamo de Capital Humano

Ahora, ante las nuevas denuncias, Capital Humano volvió a requerir información oficial y reclamó conocer las acciones adoptadas respecto de los involucrados, además de las medidas destinadas a garantizar un ámbito escolar libre de situaciones que puedan afectar a los estudiantes.

El Ministerio calificó las denuncias como una posible “sumatoria de hechos de extrema gravedad” y señaló que, de confirmarse, podrían afectar la integridad de los alumnos y constituir incumplimientos de las normas que regulan la actividad docente y la protección de niños y adolescentes.

Qué se sabe de la escuela

La Escuela Técnica N° 3 de Loma Hermosa es un establecimiento de gestión estatal provincial. Ofrece formación secundaria con distintas orientaciones técnicas: maestro mayor de obras, técnico electromecánico y técnico químico.

El pedido de Capital Humano fue dirigido a la autoridad educativa bonaerense, por lo que la investigación y eventual determinación de responsabilidades dependerán de las actuaciones que lleve adelante la provincia.

Hasta el momento, no se informó oficialmente que las nuevas denuncias hayan sido comprobadas. Tampoco se difundió una respuesta pública de las autoridades de la institución sobre las acusaciones mencionadas en el comunicado.