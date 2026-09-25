Prestación por Desempleo: quiénes pueden cobrarla y cómo solicitarla en septiembre
La Prestación por Desempleo de Anses tiene requisitos, montos y una cantidad de cuotas según cada caso. Cómo tramitarla y cuánto se cobra en septiembre.
Las personas que pierden su trabajo pueden solicitar la Prestación por Desempleo de Anses si cumplen con los requisitos establecidos. El monto y la cantidad de cuotas dependen de los aportes realizados y de la situación laboral previa de cada trabajador.
En qué casos se puede solicitar la Prestación por Desempleo
La prestación está destinada a trabajadores que quedaron sin empleo por determinadas causas contempladas por la normativa. Entre ellas se encuentran:
- Despido sin causa justa.
- Finalización de un contrato a plazo fijo.
- Despido por causas contempladas en la Ley de Contrato de Trabajo.
- Quiebra o concurso preventivo del empleador.
- Otras situaciones de desvinculación reconocidas por la normativa.
Para los trabajadores permanentes, además, es necesario acreditar al menos seis meses de aportes durante los tres años anteriores a la fecha de finalización de la relación laboral.
En el caso de trabajadores eventuales o de temporada, los requisitos son diferentes y se tiene en cuenta el tiempo trabajado y los aportes realizados.
Cuántos meses se cobra la prestación
La cantidad de cuotas depende de los meses de aportes acumulados:
- De 6 a 11 meses: 2 cuotas.
- De 12 a 23 meses: 4 cuotas.
- De 24 a 35 meses: 8 cuotas.
- 36 meses o más: 12 cuotas.
Además, los trabajadores de 45 años o más pueden acceder a una extensión de seis meses si continúan desempleados, de acuerdo con las condiciones establecidas.
Cuánto paga Anses por desempleo
El monto se calcula a partir de la remuneración que tenía el trabajador antes de la desvinculación. La prestación equivale al 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual de los seis meses anteriores al cese laboral.
A su vez, existen un piso y un techo vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).
En septiembre de 2026:
- Monto mínimo: $191.900.
- Monto máximo: $383.800.
Cómo solicitar la Prestación por Desempleo
El trámite puede hacerse online o de manera presencial. Para empezar, hay que presentar el DNI y la documentación que permita acreditar cómo terminó la relación laboral.
Según el motivo de la desvinculación, Anses puede solicitar:
- Despido sin justa causa: telegrama, carta documento o nota certificada de despido.
- Finalización de contrato: copia del contrato vencido.
- Quiebra o concurso preventivo: documentación judicial, constancia del síndico o publicación correspondiente.
- Considerarse despedido: telegramas enviados por el trabajador.
- Fallecimiento del empleador: acta de defunción.
- Accidente o enfermedad al momento del cese: certificado médico de aptitud laboral.
Cómo hacer el trámite online
La solicitud se puede iniciar mediante Atención Virtual de Anses. Hay que ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionar la opción correspondiente y adjuntar la documentación solicitada.
También se puede sacar un turno y concurrir a una oficina de Anses con el DNI y los documentos que acrediten la finalización de la relación laboral.
El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles desde la fecha de finalización del trabajo. Si se presenta después, se descuenta un día de prestación por cada día hábil de demora.