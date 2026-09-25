Prestación por Desempleo: quiénes pueden cobrarla y cómo solicitarla en septiembre

Las personas que pierden su trabajo pueden solicitar la Prestación por Desempleo de Anses si cumplen con los requisitos establecidos. El monto y la cantidad de cuotas dependen de los aportes realizados y de la situación laboral previa de cada trabajador.

La prestación está destinada a trabajadores que quedaron sin empleo por determinadas causas contempladas por la normativa. Entre ellas se encuentran:

Para los trabajadores permanentes, además, es necesario acreditar al menos seis meses de aportes durante los tres años anteriores a la fecha de finalización de la relación laboral.

En el caso de trabajadores eventuales o de temporada, los requisitos son diferentes y se tiene en cuenta el tiempo trabajado y los aportes realizados.

La cantidad de cuotas depende de los meses de aportes acumulados:

De 6 a 11 meses: 2 cuotas.

De 12 a 23 meses: 4 cuotas.

De 24 a 35 meses: 8 cuotas.

36 meses o más: 12 cuotas.

Además, los trabajadores de 45 años o más pueden acceder a una extensión de seis meses si continúan desempleados, de acuerdo con las condiciones establecidas.

Cuánto paga Anses por desempleo

El monto se calcula a partir de la remuneración que tenía el trabajador antes de la desvinculación. La prestación equivale al 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual de los seis meses anteriores al cese laboral.

A su vez, existen un piso y un techo vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

En septiembre de 2026:

Monto mínimo: $191.900.

Monto máximo: $383.800.

Cómo solicitar la Prestación por Desempleo

El trámite puede hacerse online o de manera presencial. Para empezar, hay que presentar el DNI y la documentación que permita acreditar cómo terminó la relación laboral.

Según el motivo de la desvinculación, Anses puede solicitar:

Despido sin justa causa: telegrama, carta documento o nota certificada de despido.

Finalización de contrato: copia del contrato vencido.

Quiebra o concurso preventivo: documentación judicial, constancia del síndico o publicación correspondiente.

Considerarse despedido: telegramas enviados por el trabajador.

Fallecimiento del empleador: acta de defunción.

Accidente o enfermedad al momento del cese: certificado médico de aptitud laboral.

Cómo hacer el trámite online

La solicitud se puede iniciar mediante Atención Virtual de Anses. Hay que ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionar la opción correspondiente y adjuntar la documentación solicitada.

También se puede sacar un turno y concurrir a una oficina de Anses con el DNI y los documentos que acrediten la finalización de la relación laboral.

El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles desde la fecha de finalización del trabajo. Si se presenta después, se descuenta un día de prestación por cada día hábil de demora.