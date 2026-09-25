Cierran el puente Labruna hacia Libertador por obras durante el fin de semana

El Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires informó que, desde este viernes a las 22 horas y hasta el lunes a las 23:30, permanecerá cerrada una mano del puente Labruna , la que une la colectora de Avenida Cantilo con Avenida Udaondo, Avenida Figueroa Alcorta y Avenida Del Libertador .

La medida permitirá avanzar con las obras de ampliación de esta conexión vial que está ejecutando Autopistas Urbanas (AUSA).

Como alternativa, el tránsito que circule por la colectora de Cantilo deberá continuar hacia el norte hasta el enlace con Av. del Libertador ubicado debajo de Av. General Paz. Este mismo desvío será utilizado por la línea 28 de colectivos.

Aprovechando la menor circulación vehicular durante el fin de semana, AUSA llevará adelante tareas de hormigonado de las nuevas rampas del puente. Por este motivo, el sábado se realizarán restricciones parciales de tránsito en Cantilo y Lugones según el siguiente cronograma:

Los trabajos no afectan el nuevo tramo del puente, que une Campos Salles con Lugones y Cantilo, ni tampoco afectará la pasarela peatonal, ni el ingreso a la estación Ciudad Universitaria del ferrocarril Belgrano Norte.

Además, el tránsito de la rotonda ubicada en la colectora de Cantilo, que permite el acceso a Ciudad Universitaria y los clubes de la zona, permanecerá habilitada.

El proyecto de AUSA en el puente Labruna

La obra que ejecuta AUSA contempla la readecuación integral del puente Labruna, que pasó de contar con un carril por sentido a disponer de dos carriles por mano. Esto fue posible gracias a la construcción de un nuevo puente paralelo al existente, que se habilitó este año con sentido al río, mientras que el puente original pasó a ser mano única hacia Udaondo.

Además, se incorporará una pasarela peatonal central de aproximadamente cuatro metros de ancho y una bicisenda de 2,40 metros separada mediante un cordón montable. La intervención también contempla nuevas conexiones vehiculares para agilizar y hacer más seguros los ingresos y egresos de Lugones y Cantilo, mejorando la vinculación con equipamientos estratégicos de la zona como River Plate, el Club Ciudad de Buenos Aires, la Universidad Torcuato Di Tella, el Parque de la Innovación, el CeNARD y Ciudad Universitaria, entre otros.

Asimismo, el proyecto incorpora mejoras urbanas y espacios de encuentro, con áreas verdes, zonas de descanso, sectores gastronómicos, espacios recreativos y un recorrido peatonal de calidad que integrará ambos lados de la traza.