Las mejores fotos de la Marcha del Orgullo Lgbtiq+ 2025

La Marcha del Orgullo celebró su 34° edición en Buenos Aires bajo el lema “El orgullo vence al odio”, con reclamos por derechos y reparación histórica trans.

La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo–Línea Histórica convocó a la 34 edición en la Ciudad de Buenos Aires, que se realizó, bajo las consignas “El orgullo vence al odio”, “Reparación histórica para personas travestis y trans adultas mayores” y “Rechazo a los DNU 61 y 62/25”.

Según el documento oficial al que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, las organizaciones convocantes señalaron que el mencionado decreto “cercena derechos conquistado, como el acceso a la salud de adolescentes trans y la identidad de género de las personas privadas de su libertad.

Además, se reclamó por una “reparación histórica para las personas travestis y trans adultas mayores, sobrevivientes de la violencia estatal por motivo de su identidad de género”, al tiempo en que se apuntó a “frenar la política de odio y la violencia fascista”.

En línea, los entes convocantes también rememoraron el antecedente del pasado 1 de febrero, cuando se realizó la movilización del orgullo antifacista y antirracista en rechazo a los dichos del presidente Javier Milei en el discurso del foro Davos.

WhatsApp Image 2025-11-01 at 5.52.41 PM Crédito: Juan Mateo Aberastain MARCHA LGBT1 Crédito: Juan Mateo Aberastain MARCHA LGBT2 Crédito: Juan Mateo Aberastain MARCHA LGBT3 Crédito: Juan Mateo Aberastain MARCHA LGBT4 Crédito: Juan Mateo Aberastain MARCHA LGBT5 Crédito: Juan Mateo Aberastain MARCHA LGBT6 Crédito: Juan Mateo Aberastain MARCHA LGBT7 Crédito: Juan Mateo Aberastain MARCHA LGBT8 Crédito: Juan Mateo Aberastain MARCHA LGBT9 Crédito: Juan Mateo Aberastain MARCHA LGBT10 Crédito: Juan Mateo Aberastain MARCHA LGBT11 Crédito: Juan Mateo Aberastain MARCHA LGBT12 Crédito: Juan Mateo Aberastain MARCHA LGBT13 Crédito: Juan Mateo Aberastain