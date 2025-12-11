La nueva función de Google Maps que ayudará a los más despistados

Google Maps estrena una nueva función activada por defecto que ayudará a las personas que olvidan fácilmente donde dejan estacionado su auto.

Si bien en algunos teléfonos celulares la opción ya estaba funcionando hace pocas semanas, ahora Google Maps hizo oficial que la función esté disponible por defecto para todos los usuarios. Se trata de una nueva herramienta que ayudará a los más despistados a la hora de movilizarse por las calles.

Desde esta semana, Google Maps recuerda automáticamente dónde estacionaste tu auto. Esta función será clave para aquellos que olvidan el lugar en el que dejaron su vehículo, ya que por costumbre o ante el cambio de lugar constante, uno puede olvidarse por completo y hasta pensar que lo han robado.

Anteriormente, muchas personas utilizaban sacar una foto en el lugar en el que habían dejado el rodado. Otros utilizaban la opción de forma casera: mandaban el pin de ubicación a su propio chat en WhatsApp para recordar luego las calles e intersecciones.

Los detalles de la función de Google Maps En iOS al terminar de conducir, Maps guardará automáticamente la ubicación del coche durante 48 horas o hasta que reanude la marcha. Antes deberá conectar el iPhone al coche por USB, Bluetooth o CarPlay.

Estacionamiento medido - Tarjetero - cuidadoche - 01.jpg En Android, por su parte, guardar la ubicación de estacionamiento sigue siendo manual, y aún no hay indicios de cuándo estará disponible esta opción automática. En iOS, la configuración automática existe desde hace tiempo, pero ahora está activada por defecto para todos los usuarios.