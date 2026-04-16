La Ciudad de Buenos Aires y CAEMe firmaron un acuerdo para la investigación clínica en hospitales

El Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires firmó un convenio con laboratorios nucleados en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales ( CAEMe ) para fortalecer la investigación clínica en hospitales públicos porteños. El acuerdo establece un esquema de colaboración entre el sector público y la industria farmacéutica.

El objetivo de desarrollar estudios bajo estándares internacionales de calidad, ética y seguridad. En una primera etapa, participarán como centros de referencia el Hospital Ramos Mejía, el Hospital Gutiérrez y el Hospital Pirovano, con la posibilidad de ampliar la red a otras instituciones.

Además del impacto sanitario, el esquema también implica beneficios económicos. La investigación clínica representa una fuente de inversión para el país, con recursos que se destinan tanto a los centros de salud como a la formación de equipos profesionales especializados.

Desde CAEMe, que agrupa a compañías dedicadas al desarrollo de medicamentos innovadores, destacaron que este tipo de iniciativas no solo mejora la calidad de atención, sino que también abre oportunidades para que pacientes accedan de manera anticipada a tratamientos en desarrollo, especialmente en enfermedades con opciones limitadas.

Cabe destacar que Argentina se posiciona como uno de los países líderes en investigación clínica en América Latina, con una inversión anual que supera los 700 millones de dólares. Actualmente, hay más de mil estudios en marcha y más de 50 mil participantes involucrados en ensayos impulsados por compañías asociadas a la cámara.

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, subrayó que el convenio “fortalece el rol del sistema público en la generación de conocimiento” y permite avanzar hacia un modelo más integrado, donde los hospitales no solo brindan atención sino que también participan activamente en la innovación científica.

En la misma línea, desde CAEMe remarcaron que el desafío será consolidar al sistema público como protagonista en la producción de evidencia clínica de calidad, potenciando la articulación con el sector privado.

El acuerdo, señalaron, podría convertirse en un modelo replicable en otras jurisdicciones del país interesadas en ampliar sus capacidades de investigación biomédica y farmacológica.