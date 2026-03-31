Una declaración y señal previa del alumno marca un giro en la investigación y pone el foco en el entorno familiar

Nuevos testimonios y confesiones ante la justicia descartan la teoría del bullying. "No tuve valentía para quitarme la vida y empecé a disparar", confesó el menor ante su abogado.

La investigación por el crimen ocurrido en la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, dio un giro determinante en los últimos minutos. Lo que inicialmente se especuló como un caso de acoso escolar, derivó en una trama de conflictos familiares profundos y un intento de suicidio fallido que terminó en un asesinato.

El adolescente de 15 años ingresó al establecimiento este lunes poco antes de las 7.15 de la mañana. Llevaba una escopeta recortada —propiedad de su abuelo materno— oculta bajo una campera. Según el relato de sus propios compañeros, el joven entró por una puerta lindera, se sentó con total normalidad y comenzó a jugar con su celular junto a ellos. Minutos después, se dirigió al baño, cargó el arma y comenzó a disparar de forma errática.

"Sorpresa": el grito antes del disparo mortal Testigos presenciales detallaron que el ataque no parecía tener objetivos precisos. Sin embargo, en un momento de máxima tensión, el agresor gritó "¡Sorpresa!" antes de efectuar el disparo que terminó con la vida de un menor de 13 años.

arma santa fe El arma homicida que cargaba el menor de 15 años. Gentileza Las señales que nadie advirtió: autolesiones y confesión La Justicia puso la lupa sobre la salud mental del atacante. Sus compañeros señalaron, y los peritos confirmaron, que el menor presentaba marcas de cortes en sus brazos, indicios claros de conductas autolesivas previas al ataque.

El dato más contundente surgió de la declaración del menor a su abogado: el joven aseguró que llevó la escopeta al colegio con el propósito original de quitarse la vida. Al no tener la "valentía" para hacerlo, comenzó a disparar contra los demás alumnos. Con esta declaración, la hipótesis del bullying queda descartada, ya que el propio agresor afirmó no sufrir acoso por parte de sus pares.