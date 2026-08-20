Hidráulica refuerza obras por lluvias y deshielo en Mendoza

La Dirección de Hidráulica del Ministerio de Energía y Ambiente mantiene activos distintos frentes de trabajo para mejorar las condiciones de cauces, ríos, arroyos, canales, drenajes y defensas, ante un escenario hídrico marcado por las precipitaciones, la acumulación de nieve en la cordillera y el posterior deshielo.

El director de Hidráulica, Pablo Rodríguez, explicó en MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio que la provincia cuenta con una infraestructura destinada a contener y conducir los escurrimientos. “Mendoza tiene una historia en infraestructura aluvional, tiene una red, un sistema de obras que sirven para atenuar esos defectos, conducir esos discurrimientos de manera controlada y evitar que se desborden y afecten a la ciudad”.

Rodríguez señaló que la dependencia trabaja durante todo el año para mantener operativas esas estructuras. “La dirección de hidráulica se encarga de mantenerlas operativas, de mantenerlas en condiciones durante todo el año para que en el verano, cuando tienen esa máxima solicitación, estén, digamos, en buenas condiciones”.

Según indicó, el escenario previsto obliga a reforzar las tareas . “Mayor cantidad de lluvias, de manera más recurrente, y a su vez de mayor intensidad. Entonces, estamos reforzando los trabajos que hacemos de manera cotidiana para llegar de la mejor manera con infraestructura en condiciones, con mayor cantidad de obras que hemos estado ejecutando desde hace unos años hasta acá”.

Además de las obras, el funcionario remarcó la importancia de informar a la población. “Eso me parece también que es muy importante, informar a la sociedad, que la sociedad tome nota de lo que va a pasar, porque es algo que va a suceder y que se informe al respecto”.

Obras aluvionales y mantenimiento de cauces

Entre los trabajos realizados, Rodríguez mencionó la reparación de estructuras afectadas por las tormentas del verano pasado. “Este año nos encargamos de reparar los daños que nos ocasionaron las tormentas del año pasado”.

Sobre el colector Los Cerrillos, en Godoy Cruz, detalló: “El verano pasado, un tramo de alrededor de 100 metros colapsó producto de los excesos de lluvia. Eso lo terminamos de arreglar en una obra que se hizo en dos meses, hace dos semanas”.

También se refirió a las reparaciones en el colector Blanco Encalada. “Unos saltos que están en el colector Blanco Encalada, aguas abajo, llegando a la Panamericana, también colapsaron en abril por una crecida, una tormenta que hubo en la Crucesita. También terminamos de repararlo este año”.

Rodríguez explicó que las tareas también alcanzan a los cauces naturales. “Después tenemos los cauces naturales, aluvionales, que están en toda la provincia. Nosotros nos ocupamos de los cauces que tienen afectación directa a núcleos urbanos o a infraestructura rural”.

En esos sectores, indicó que realizan “trabajos de desembanque, trabajo con nuestras máquinas para reforzar las márgenes, para evitar que se produzcan fenómenos erosivos”.

El funcionario también planteó que el funcionamiento de la infraestructura tiene límites determinados por las condiciones para las que fue diseñada. “Las obras civiles, lo comparo, por ejemplo, con una ruta. Muchas veces la ruta en determinado momento va a venir por el acceso a mañana en horario pico, y están atascadas, la ruta no te demora en llegar a tu lugar. Y si vas en un horario que no es pico, transitas tranquilo. Bueno, con la lluvia pasa exactamente igual”.

“Para ciertos régimenes de tormenta, las obras funcionan bien. Las cunetas, los canales, las alcantarillas. Después, pasa cierta línea que tiene que ver con las condiciones de diseño, y bueno, el agua ya no entra por esas secciones”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que Mendoza debe incorporar el riesgo aluvional como parte de su realidad. “Hay que tomar una conciencia, así como hay conciencia sísmica. Todos sabemos que Mendoza es una ciudad sísmica, sin embargo, seguimos viviendo acá, seguimos construyendo acá. Eso tiene que ver con asimilar el riesgo en el lugar donde uno vive”.

Desagües urbanos y obras en el piedemonte

Rodríguez sostuvo que los municipios también tienen un papel central en la prevención. “Todos los departamentos de la Área Metropolitana de Mendoza van a tener que ejecutar, revisar sus planes de desagües rurales urbanos y tener en condiciones como una característica mínima”.

Como ejemplo, mencionó lo ocurrido con el canal Pescara. “Cuando nosotros fuimos post-evento a hacer un diagnóstico y a trabajar para ponerlo en condiciones, nos encontramos que los lugares donde había desbordado eran alcantarillas que estaban tapadas con basura”.

Respecto del piedemonte, destacó la obra de extensión del colector Blanco Encalada, destinada a mejorar la protección de sectores urbanizados. “Toda esa zona no tenía ningún control aluvional, salvo el Colector Blanco Encalada, que está hacia el oeste, pero que no llegaba a tomar el río Seco Sosa, no lo llegaba a captar para evitar que esos caudales bajaran y afectaran a toda esa ciudad”.

“Bueno, hicimos una obra, a la que la terminamos fin del año pasado, que es la extensión del Colector Blanco Encalada, que es una obra muy importante, de una envergadura, de una escala mayor”, explicó.

Rodríguez aseguró que esa infraestructura ya mostró resultados. “Ha funcionado y ha funcionado muy bien, y eso mitiga muchísimo los impactos en esa zona específica”.

Finalmente, el director de Hidráulica destacó el desempeño de las obras provinciales durante los últimos eventos. “Lo que sí te puedo afirmar es que la infraestructura aluvional, los colectores aluvionales que están en jurisdicción de la división hidráulica de la provincia, funcionaron para lo que estaban diseñados”.

“O sea, ningún colector se desbordó. Sí tuvieron muchísimas afectaciones”, afirmó, y agregó: “Esa infraestructura se ve tensionada para esos eventos extremos, pero han funcionado”.