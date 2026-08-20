WhatsApp prepara una nueva función con IA para convertir fotos horizontales en verticales

WhatsApp prepara una nueva herramienta basada en inteligencia artificial que permitirá convertir imágenes horizontales o cuadradas en fotografías verticales, sin tener que recortar parte del contenido original. Se trata de una función que va a cambiar la forma en la que muchos usuarios manejan la app.

La función fue detectada en una versión de prueba de WhatsApp para Android y todavía se encuentra en etapa de desarrollo. De acuerdo con la información publicada por TN a partir de un reporte de WABetaInfo, la novedad apareció en la versión beta 2.26.33.2.

La herramienta utilizará Meta AI para ampliar una fotografía hasta llevarla al formato 9:16, uno de los formatos verticales más utilizados actualmente en los teléfonos celulares y las redes sociales.

La particularidad es que no se limitará a estirar la imagen, algo que podría deformar a las personas u objetos que aparecen en ella. En cambio, la inteligencia artificial analizará el contenido de la fotografía y generará información adicional en los bordes para completar el espacio que falta.

De esta manera, una foto tomada en formato horizontal podrá adaptarse a una pantalla vertical manteniendo el contenido original y agregando elementos generados por IA en las zonas laterales o superiores e inferiores.

Una vez que sea habilitada, la nueva herramienta estará integrada al editor de dibujo de WhatsApp, al que los usuarios pueden acceder cuando seleccionan una imagen para compartir y presionan el ícono del lápiz.

Por qué WhatsApp apuesta por las imágenes verticales

El formato 9:16 se convirtió en uno de los estándares de consumo de contenido en los smartphones. Las historias de Instagram, los videos de TikTok y otros formatos pensados para teléfonos utilizan principalmente esta proporción.

En WhatsApp, además, el formato vertical tiene una utilidad concreta: los Estados ocupan prácticamente toda la pantalla del teléfono.

Cuando una persona publica allí una fotografía horizontal o cuadrada, suelen quedar espacios vacíos en la parte superior y en la inferior. La alternativa habitual consiste en recortar la imagen para adaptarla al formato, pero eso puede provocar que se pierda una parte importante de la fotografía.

Por el momento, no hay una fecha oficial de lanzamiento. La función fue descubierta en una versión de desarrollo y todavía no está disponible para los usuarios que participan de las pruebas beta de Android. El próximo paso sería su llegada a las versiones beta para que pueda ser evaluada antes de un eventual lanzamiento general.