Fiebre mundialista en Buenos Aires: qué monumentos se vistieron de celeste y blanco para alentar a Argentina

La Ciudad de Buenos Aires amaneció con una postal diferente en la antesala del debut de la Selección Argentina ante Argelia. Ocho esculturas emblemáticas fueron vestidas con los colores nacionales como parte de una iniciativa impulsada por el Ministerio de Espacio Público porteño, que permanecerá hasta el miércoles por la mañana.

La propuesta busca acompañar el clima de expectativa generado por la participación del seleccionado argentino en el Mundial. Las intervenciones se realizaron en distintos puntos de la ciudad y alcanzaron a algunas de las esculturas más reconocidas por vecinos y turistas.

En San Telmo , Mafalda apareció con una vincha y una bufanda argentina , acompañada por un arco formado con banderas nacionales. La clásica figura creada por Quino se convirtió así en uno de los principales símbolos de la previa mundialista en las calles porteñas.

Una de las estatuas intervenidas es La Cigale, ubicada en el Rosedal de Palermo.

Frente al Congreso, El Pensador amaneció vestido con una galera y una bufanda de Argentina. En tanto, el Torso de Botero, ubicado en el Parque Thays, luce una bandera argentina utilizada como capa, sumándose a la iniciativa que busca teñir de celeste y blanco distintos espacios públicos de la capital.

Las ocho esculturas que participaron de esta propuesta impulsada por el gobierno porteño son Mafalda, ubicada en la intersección de Chile y Defensa, en San Telmo ; El Pensador, emplazado en Plaza Mariano Moreno, frente al Congreso ; y Atlas, que funciona como soporte del gomero frente al tradicional espacio conocido como La Biela, en Recoleta .

También forman parte de la intervención el Torso de Botero, en el Parque Thays; La Cigale, en el Rosedal de Palermo; Tritón, ubicado en Perú y Diagonal Sur, en Montserrat; la Familia de ciervos, en el MOA de Palermo; y los Galgos peruanos, situados en la esquina de Jean Jaurés y Avenida Córdoba, en Recoleta.

estatua monumento argentina mundial 2026 La estatua "Familia de ciervos" ubicada en Palermo también con los colores de Argentina. Ciudad

Cada una de estas obras recibió elementos vinculados a los colores nacionales, en una acción que transforma temporalmente la imagen habitual de algunos de los puntos más transitados y reconocidos de la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa se enmarca en las actividades organizadas para acompañar la participación argentina en el torneo y busca trasladar el entusiasmo de los hinchas al espacio público mediante intervenciones urbanas visibles en distintos barrios.

Monumentos iluminados durante los partidos

Además de las esculturas intervenidas, el gobierno porteño anunció que durante los días en los que juegue la Selección Argentina en el Mundial se realizará una iluminación especial en algunos de los monumentos más representativos de la ciudad.

Los espacios que serán iluminados de celeste y blanco son el Obelisco, la Floralis, el Puente de la Mujer, el Monumento a los Españoles, el Planetario y la Torre de la Ciudad.

Según la información difundida, la Torre de la Ciudad contará con una característica particular: será la primera vez desde su inauguración en 1985 en la que dispondrá de iluminación decorativa en toda su estructura.

De esta manera, espacios emblemáticos distribuidos entre San Telmo, Congreso, Recoleta, Palermo y Montserrat se convierten en escenarios de una propuesta urbana que acompaña la expectativa generada por el debut de “La Scaloneta” y la ilusión de los hinchas argentinos.