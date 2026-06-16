Macacha Güemes: la mujer opacada por la figura de su hermano

La trascendencia de Macacha Güemes en la Independencia se manifiesta en su rol organizativo de redes de espionaje y su vital apoyo a la Guerra Gaucha.

María Magdalena Dámaso Güemes, mejor conocida como Macacha Güemes, fue una mujer nacida en 1787 en la provincia de Salta. Su familia era adinerada y conservadora; su madre, María Magdalena de Goyechea y la Corte, y su padre era Gabriel Güemes Montero, un funcionario de Gobernación Intendencia de Salta del Tucumán perteneciente al Virreinato del Río de la Plata. En total eran 9 hermanos, 2 mujeres y 7 varones; el más reconocido, Martín Miguel de Güemes. Para 1803, la salteña se casó con Román Tejada, proveniente de una antigua y reconocida familia de la provincia.

A los 5 años aprendió a leer, algo poco común para la época, destacando por sus propias cualidades. Junto a su hermano mayor, Martín, compartió ideas y formaron el vínculo que marcaría la historia nacional. Los hermanos no dudaron en sumarse a la causa cuando comenzó la Revolución de Mayo.

Macacha Güemes, acompañada por otras mujeres, organizó diferentes redes de espionaje. Pasaban información clave al ejército patriota escondiendo mensajes en sus polleras y vigilando los movimientos españoles. Además, poco después de terminada la revolución de 1810, confeccionó ropa para los soldados —liderados por su hermano— de la Partida de Observación. El pueblo la llamaba “La madre del pobrerío” porque dedicó su vida a ayudar a quienes más lo necesitaban. Llegó a negociar y mediar en conflictos bélicos.

María Magdalena Dámaso Güemes fue una estratega y revolucionaria que cumplió un rol fundamental para la independencia argentina, aunque a menudo es opacada por el importante lugar que ocupó su hermano y prócer, Martín Miguel de Güemes, en nuestra historia nacional.