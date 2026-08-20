El emotivo mensaje de Lucas Trejo que conmovió a todos en redes

El futbolista cordobés Lucas Trejo atravesó este jueves una fecha especialmente dolorosa: su hija Ainhoa cumpliría 6 años. Para recordarla, compartió en sus redes sociales fotografías y videos familiares junto a un mensaje dedicado a la pequeña. “Feliz cumpleaños, mi princesa Nanu. Nada de lo que te pueda decir alcanza, nada. Te amo con todo mi corazón, hija”, escribió el defensor del Club Sport Marítimo de La Guaira.

Ainhoa murió junto a su mamá, Yanina, y su hermano Aaron, durante los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio. En ese momento, Trejo se encontraba concentrado con su equipo en Caracas, mientras su familia había regresado a su vivienda en el complejo residencial de Cumanagotto, en Playa Grande.

Tras el sismo y el derrumbe del edificio, el futbolista había pedido ayuda públicamente para localizar a sus familiares. Tres días después, se confirmó el fallecimiento de los tres.

La tragedia marcó uno de los momentos más difíciles en la vida del jugador , quien semanas después publicó una extensa carta para contar cómo atravesó aquellas horas. En ese texto definió lo ocurrido como el “peor momento” de su vida y recordó el temor que sentía ante la posibilidad de perder a su familia.

También agradeció el acompañamiento recibido durante la emergencia y habló de su fe y del proyecto de vida que compartía junto a Yanina y sus hijos.

El conmovedor mensaje de Lucas Trejo

En los días previos al cumpleaños de Ainhoa, Trejo también había dedicado un mensaje a su esposa.

“Te extraño todo el tiempo y te amo todos los días”, escribió. En la misma publicación destacó su personalidad, su dulzura y su amor por Dios, y afirmó que Yanina seguirá formando parte de su vida.

A casi dos meses de la tragedia, el cumpleaños de Ainhoa volvió a poner en palabras el dolor del futbolista, que eligió recordar a su hija a través de imágenes familiares y un mensaje marcado por el amor y la ausencia.